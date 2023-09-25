Просто дайте нам уже 2 сезон, – как зрители реагируют на шоу по мотивам "Игры в кальмара"

Популярная "Игра в кальмара" возвращается к зрителям в виде увлекательного реалити-шоу. Премьера проекта состоится 22 ноября 2023 года.

Реалити-шоу "Игра в кальмара" будет иметь 10 эпизодов. В соревнованиях примут участие 456 человек в возрасте от 21 года. Они будут опробовать себя в разных сложных играх, а основным призом для игроков станет денежное вознаграждение в размере 4,56 миллиона долларов. Известно, что реалити-шоу снимали в Великобритании.

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Netflix показал тизер реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара"

Недавно Netflix представил первый тизер реалити-шоу, за три дня набравший в ютубе миллион просмотров. "Ставки высоки, но в этой игре самая страшная судьба – вернуться домой с пустыми руками", – заинтриговали в ролике от Netflix.

Качественные и зрелищные фильмы заставляют зрителя забыть обо всем на свете и затаить дыхание в ожидании новых поворотов сюжета. Пережить настоящие приключения можно и сЭтот сервис для игр и ставки на спорт сделает ваш день зрелищным и поможет ощутить незабываемые эмоции и впечатления от игры.

В тизере игроки наблюдают за огромным призовым фондом, поднимаются по лестнице пастельных оттенков и спешат к Янг-Хи, ужасной кукле, которую мы помним со сцены из игры "Море волнуется раз" в одном из эпизодов "Игры в кальмара".

Реалити-шоу по мотивам сериала "Игры в кальмара": смотрите онлайн тизер

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Впрочем, зрители не так сильно ожидают премьеры реалити-шоу, как на второй сезон сериала, комментируя:

"С нетерпением жду 2 сезона "Игры в кальмара", а не это";

"Так взволнованно, мне очень интересно, как они собираются избавиться от игроков в игре, поскольку это настоящая игра, а не выдуманная";

"Не могу дождаться этого";

"Это выглядит весело, но я в восторге от 2 сезона";

"Вот и пришло время, когда этот сериал бьет все рекорды";

"Блин, это вызвало у меня шок, я думал, что это 2 сезон";

"Я думаю, мы отдадим предпочтение 2 сезону, чем реалити-шоу";

"Просто дайте нам уже 2 сезон!";

"Мы очень хотим увидеть 2 сезон";

"Это что – разогрев перед 2 сезоном?";

"Я бы хотел, чтобы они выпустили 2 сезон, вместо этого, это может подождать в следующем году".

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Коротко о 2 сезоне "Игры в кальмара"

К слову, в июне Netflix показал первый тизер 2 сезона "Игры в кальмара". Ожидается, что 2 сезон выйдет примерно в 2024 году. В нем режиссер Хван Дон Хек хочет более подробно рассказать о полиции Кореи и ее роли в обществе: "Я думаю, что проблема с полисменами касается не только Кореи. Я часто вижу в новостях, что силы правопорядка поздно принимают меры, из-за чего становится больше жертв" или ситуация ухудшается, поскольку они оперативно ничего не сделали. Это вопрос, который я давно хотел поднять. Может быть, во втором сезоне я смогу поговорить об этом более подробно".

Съемки 2 сезона начнутся в 2023 году, а премьера ожидается в 2024 году. "Мы начнем съемки второго сезона в следующем году, и он будет выпущен еще через год", – сказал Хван в 2022 году, дополнив, что на второй сезон выделили большую сумму средств. Работу над первым сезоном шоу режиссер описывал как "длинную и напряженную".

"Игра в кальмара" 2 сезон: смотрите тизер