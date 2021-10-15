"Игра в кальмара" должна была стать полнометражным фильмом – неожиданное признание режиссера

Режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хек рассказал в интервью для The Hollywood Reporter, что на самом деле он планировал воплотить проект в виде полнометражного фильма. Идея родилась из-за его финансовых затруднений.

Как сообщил источник, Дон Хек признался, что незадолго до идеи снять "Игру в кальмара", он написал сценарий для фильма. Однако картина так и не увидела свет, что оставило режиссера в нестабильной материальной ситуации.

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Он начал изучать и исследовать особенности игр на выживание и на смерть. Ведь он сам представлял, что в них участвует, ради того, чтобы исправить свое финансовое положение. В конечном счете родилась идея уже известного проекта, а первый сценарий был написан специально для полнометражной картины еще в далеком 2009-м году.

Я читал истории об этих должниках, вступающих в опасные для жизни соревнования, и они захватили меня, ведь я сам испытывал финансовые трудности. Я даже подумал, что мог бы согласиться на участие в такой игре, если бы она существовала, чтобы заработать много денег и выбраться из этой ужасной ситуации. И тогда мне пришло в голову: "Ну, я режиссер. Почему бы мне просто не снять фильм с таким сюжетом?". Вот так все и началось,

– подытожил режиссер самого известного сериала Netflix.

Премьера сериала "Игра в кальмара" состоялась 17 сентября 2021 года. Меньше чем за месяц проект успел всколыхнуть мир, ведь о нем пишут все самые известные издания и активно обсуждают в соцсетях.

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