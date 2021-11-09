"Игра в кальмара" возвращается – автор сериала подтвердил продолжение сериала на 2 сезон

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара", самый популярный сериал в истории стримингового сервиса Netflix, порадует своих фанатов еще одним сезоном. О чем расскажет 2 сезон громкого проекта – читайте на Кино 24.

Как сообщает источник, режиссер и сценарист Хван Дон Хек подтвердил, что популярное шоу вернется во второй сезон. Автор сказал, что у него "нет выбора" после того, как сериал достиг сногсшибательной мировой популярности антиутопической драмы.

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Во время выступления на специальном показе в Лос-Анджелесе, Хван Дон Хек признался, что его постоянно спрашивали, будет ли он продолжать сериал на второй сезон. Поэтому, учитывая любовь к замыслу сериала, его успешность и спрос на второй сезон, режиссер таки принял решение: второму сезону "Игры в кальмара" быть.

Это сейчас у меня в голове. Я сейчас в процессе планирования. Думаю, еще рано говорить, когда и как это произойдет. Я обещаю вам, что Ги Хун вернется и сделает что-то для мира,

– прокомментировал режиссер.

Сообщение о возвращении сериала также появилось на странице AP Entertainment в твиттере.

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