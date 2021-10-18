Сериал "Игра в кальмара" покорил весь мир. Сегодня мы его считаем самым успешным проектом Netflix. Грандиозный успех сериала стал неожиданностью для многих, в том числе и для главного исполнительного директора Netflix Теда Сарандоса. Пока мы ожидаем каких-либо официальных новостей о продолжении, можем проанализировать некоторые моменты первого сезона, которые указывают на то, что нам покажут во втором.

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Позиция режиссера Хван Дон Хека по второму сезону

Ранее редакция Кино 24 писала: Хван Дон Хек дал интервью изданию The Times и рассказал, что во втором сезоне он видит главным героем Фронтмена – ответственного за игры на выживание. Также режиссер хочет более подробно рассказать о полиции Кореи и ее роли в обществе.

Я думаю, что проблема с полисменами касается не только Кореи. Я часто вижу в новостях, что силы правопорядка поздно принимают меры, из-за чего становится больше жертв или ситуация ухудшается, поскольку они оперативно ничего не сделали. Это вопрос, который я давно хотел поднять. Может, во втором сезоне я смогу поговорить об этом более подробно,

– рассказал Хван.

Режиссер описывает процесс создания "Игры в кальмара" как "долгий и напряженный", а также он подчеркнул, что доволен успехом шоу.



Хван Дон Хек на съемках сериала / Фото Netflix

Чего зрители могут ожидать от второго сезона

Внимание! Дорогие зрители, если вы еще не видели первый сезон "Игры в кальмара", предупреждаем – дальше спойлеры. Если вы не боитесь их – читайте охотно дальше. Но в первую очередь рекомендуем просмотреть ленту.

Полисмен Джун Хо жив?

Полисмен Хван Джун Хо – один из тех персонажей, которого запомнили больше всего. Он проник на остров в роли надзирателя, узнал многое об игре и, кажется, успел прислать фото и видео своему коллеге, по крайней мере, точно дозвонился до него. Также он нашел своего брата Ин Хо, который оказался Фронтменом игры. В драматической сцене на острове он снимает маску и просит брата присоединиться к их команде. Полисмен отказывается и главный, долго не думая, выстрелил в него. Нам показали, как Хван Джун Хо с ранением в плечо упал со скалы, но остался ли живым – нам неизвестно. В то же время мертвое тело нам также не показали. Как фронтмен игр, Ин Хо занимает стратегическое положение, чтобы саботировать всю операцию, если он выступит против VIP-персон. Также есть шанс, что Джун Хо пережил свое падение и во втором сезоне создатели шоу таки расскажут историю их отношений, поскольку в первом они не успели этого сделать.



Ин Хо решил застрелить своего брата / Фото Netflix

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Сон Ки Хун положит конец игре?

Не будем забывать и о сне Ки Хуна, который является центральным героем сериала. Вокруг этого персонажа существует множество теорий, которые объясняют, что же будет с ним дальше. Согласно одной, он продолжит игру, но в роли надзирателя. Во-первых, на это может указывать цвет его волос. Вы помните: он перед вылетом перекрасил волосы в розовый – костюмы надзирателей именно такого цвета. Во-вторых, за несколько метров до посадки на самолет он развернулся и ушел с новым вдохновением и грандиозными планами. Перед тем в аэропорту он увидел процесс отбора участников для новой игры. Он не успел поговорить с "рекрутером", однако, успел забрать карточку у нового "кандидата". Позвонив по номеру карты, Ки Хун еще раз поговорил с фронтменом, поняв, что организация все еще наблюдает за ним. Отказавшись сесть в свой самолет, на котором он должен был увидеть свою дочь, Ки Хун хочет отомстить виновным.



Скриншот из сериала / Фото Netflix

По сюжету сериала понятно, что это не первая игра, которая происходит в Корее. Подобные проводят во всем мире. Это можно заметить, когда VIP-гость говорит, что сезон в Корее – самый интересный. Возможно, Сон Ки Хун во втором сезоне захочет найти всех жертв-единомышленников и вместе отомстить.

В-третьих, стоит вспомнить порядковый номер персонажа в группе игроков. Он был последним – 456-м. Поскольку известно, что заварил эту кашу игрок под первым номером – 001, то, возможно, Сон Ки Хуну придется закончить с этим всем.



Скриншот из сериала / Фото Netflix

Личность VIP-персон раскроют?

В сериале мы увидели лицо только одного из VIP-персон игры, благодаря которому Джун Хо получил доказательства, что игра происходит в тайном месте.

Игры были бы невозможны без поддержки VIP-персон. Главный герой Ки Хун знает о них благодаря Иль Наму (001), который показал, что игры были просто формой побега от реальности для него и его богатых друзей. Во втором сезоне он должен был бы выяснить, кто они. Возможно, одним из них является отчим его дочери.



Кадр из сериала / Фото Кинориум

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Теории фанатов насчет отчима

Согласно одной, состоятельный отчим связан с играми. Поскольку мы сказали выше, игры происходят не только в Корее, их кто-то спонсирует в других странах, не случайно главный герой перед игрой узнает от своей матери, что его дочь с семьей переезжает в Америку. Возможно, в США он станет руководителем следующей игры. Во время просмотра сериала, мы видели, как фронтмен часто разговаривал по телефону на английском. Видимо, это были руководители игр других стран. Создатели сериала бы не подчеркивали переезд просто так, потому эта теория может быть вполне логичной, и сюжетную линию с отчимом мы увидим во втором сезоне.



Скриншот из сериала / Фото Netflix

001 отец – 456?

Иль Нам может быть отцом Ки Хуна. На это указывают несколько деталей. Во-первых, любовь к азартным играм. Во-вторых, в одном из эпизодов Ки Хун говорит, что у него непереносимость лактозы, на что Иль Нам ему отвечает: "как и у моего сына". В еще одной сцене, во время игры с камешками, Иль Нам во время прогулки по кварталу радовался, что декорации ему очень напоминают район, где он когда-то жил. Ки Хун отвечает, что родился в том же месте. В-третьих, у героев были очень теплые отношения во время всех тех жестоких игр. Они постоянно поддерживали и защищали друг друга. В частности, в 4 игре старик отдал свою куртку Ки Хуну, зная, что стрелять в того, кто носит куртку под номером 001, не будут. Также не зря мать Ки Хуна никогда не упоминала о его отце. Возможно, во втором сезоне мы получим более подробную информацию об этом.



Иль Нам и Ки Хун / Фото Кинориум



Иль Нам и Ки Хун / Фото Кинориум



Иль Нам и Ки Хун / Фото Кинориум

Когда мы можем ожидать 2 сезон "Игры в кальмара" на Netflix?

Несмотря на бешеный интерес зрителей ко второму сезону, его ждать еще долго. Режиссер Хван Дон Хек заявил, что не хотел бы возвращаться к "Игре кальмара" без помощи опытных режиссеров. Сейчас у него есть еще планы на другие фильмы, которые он также хочет показать зрителю.

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