Режиссер Хван Дон-хек дал интервью изданию и рассказал, что хоть второй сезон ленты еще не утвержден, но он видит главным героем Фронтмена – ответственного за игры на выживание. В конце первого сезона сценаристы приоткрыли завесу его персонажа, поэтому зрителям, по его мнению, точно было бы интересно узнать о нем больше информации.

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Также режиссер хочет более подробно рассказать о полиции Кореи и ее роли в обществе.

Я думаю, что проблема с полицейскими касается не только Кореи. Я часто вижу в новостях о мировых событиях, что силы правопорядка поздно принимают меры, из-за чего становится больше жертв или ситуация ухудшается, поскольку они оперативно ничего не сделали. Это вопрос, который я давно хотел поднять. Может, во втором сезоне я смогу поговорить об этом более подробно,

– рассказал Хван.



Фронтмен в сериале "Игра в кальмара" / Фото TB Line

Что известно об "Игре в кальмара"

Южнокорейская лента стала одной из самых популярных на сервисе Netflix в последние недели, в частности в Украине.

Сюжет сериала строится вокруг шести сумасшедших игр на выживание, основа которых взята из уличных игр в Южной Корее. Победитель, который сможет пройти все игры, получит денежный приз, который не только покроет его долги, но и обеспечит всю будущую жизнь.

Сериал состоит из 9 эпизодов. Премьера состоялась 17 сентября и завоевала благосклонность миллионов зрителей. Критики отметили великолепную игру актеров и работу самого режиссера.

"Игра в кальмара": смотреть трейлер сериала онлайн