Что не так с 4 сезоном "Игры престолов": почему его запрещают в Украине

В октябре украинские стриминговые платформы начали удалять фильмы и сериалы, в которых снялся российский актер Юрий Колокольников. В частности, из каталогов исчез 4 сезон культового американского сериала "Игра престолов".

Это произошло после того, как Министерство культуры внесло россиянина в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, по обращению СБУ. Подробнее читайте в материале 24 Канала.

Не пропустите Что известно о путинисте Юрии Колокольникова, фильмы с которым теперь под запретом в Украине

Фильмы и сериалы с Юрием Колокольниковым запретили в Украине

У приказе от 21 августа 2025 года говорится о том, что Юрий Колокольников "популяризирует кремлевскую пропаганду и участвовал в пропагандистских фильмах, финансируемых из государственного бюджета РФ".

Кроме 4 сезона "Игры престолов", из украинских стриминговых сервисов исчезли: 3 сезон сериала "Белый лотос", фильм "Тенет" режиссера Кристофера Нолана и супергеройская лента "Крейвен-охотник". Они уже недоступны на "Киевстар ТВ", Megogo и HBO Max.

Юрий Колокольников в сериале "Игра престолов" / Скриншот с видео

Государственное агентство Украины по вопросам кино направило дистрибьюторам и медиагруппам предписания о снятии фильмов и сериалов из эфиров и библиотек сервисов. К тому же ведомство ведет переговоры с международными компаниями, чтобы ограничить доступ к проектам с россиянином для украинских пользователей на глобальных платформах.

В начале сентября издание "Киев 24" сообщило, что Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения криминальному триллеру Даррена Аронофски "Поймать с поличным" из-за участия в нем российских актеров Юрия Колокольникова и Антона Кукушкина. Согласно украинскому законодательству, фильмы, в которых снимаются граждане России, не могу получить разрешение на прокат – норму ввели после начала полномасштабного вторжения.

Что еще известно о Юрии Колокольникова?