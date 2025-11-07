Що не так з 4 сезоном "Гри престолів": чому його забороняють в Україні
- Українські платформи видаляють контент з російським актором Юрієм Колокольніковим, включаючи 4 сезон "Гри престолів".
- Це рішення пов'язане з тим, що Колокольніков визнаний загрозою національній безпеці України за участь у пропагандистських проєктах.
У жовтні українські стрімінгові платформи почали видаляти фільми та серіали, в яких знявся російський актор Юрій Колокольніков. Зокрема, з каталогів зник 4 сезон культового американського серіалу "Гра престолів".
Це сталося після того, як Міністерство культури внесло росіянина до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, за зверненням СБУ. Детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.
Не пропустіть Що відомо про путініста Юрія Колокольнікова, фільми з яким тепер під забороною в Україні
Фільми та серіали з Юрієм Колокольніковим заборонили в Україні
У наказі від 21 серпня 2025 року йдеться про те, що Юрій Колокольніков "популяризує кремлівську пропаганду та брав участь у пропагандистських фільмах, що фінансуються з державного бюджету РФ".
Окрім 4 сезону "Гри престолів", з українських стрімінгових сервісів зникли: 3 сезон серіалу "Білий лотос", фільм "Тенет" режисера Крістофера Нолана та супергеройська стрічка "Крейвен-мисливець". Вони вже недоступні на "Київстар ТБ", Megogo та HBO Max.
Державне агентство України з питань кіно надіслало дистриб'юторам та медіагрупам приписи щодо зняття фільмів та серіалів з ефірів та бібліотек сервісів. До того ж відомство веде перемовини з міжнародними компаніями, щоб обмежити доступ до проєктів із росіянином для українських користувачів на глобальних платформах.
На початку вересня видання "Київ 24" повідомило, що Держкіно відмовило у видачі прокатного посвідчення кримінальному трилеру Даррена Аронофскі "Спіймати на гарячому" через участь у ньому російських акторів Юрія Колокольнікова та Антона Кукушкіна. Згідно з українським законодавством, фільми, в яких знімаються громадяни Росії, не можу отримати дозвіл на прокат – норму запровадили після початку повномасштабного вторгнення.
Що ще відомо про Юрія Колокольнікова?
Юрій Колокольніков має громадянство Росії та Канади.
Актор не висловлюється про війну в Україні.
У 2024 році вийшов фільм "Останній Ронін" російського режисера Макса Шишкіна, де Колокольніков зіграв головну роль. Зйомки проходили в Казахстані та Москві. Виробництво стрічки займалася кінокомпанія "Централ Партнершип", яка входить до холдингу "Газпром-Медиа".