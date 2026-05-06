Фанаты замерли в ожидании: Warner Bros снимет фильм по вселенной "Игры престолов"

Фанаты легендарного сериала "Игра престолов" замерли в ожидании. По мотивам вселенной сериала готовят полнометражный фильм.

Лента уже получила рабочее название "Игра престолов: Завоевание Эйгона". Еще несколько недель назад телеканал HBO сообщили о разработке этого проекта. Об этом также писало издание Variety.

Что известно о разработке фильма "Игра престолов: Завоевание Эйгона"?

Сейчас много деталей о фильме не раскрывают. В частности, неизвестно, когда он выйдет и каким будет окончательное название.

В то же время уже известно, что сюжет сосредоточится на первом завоевателе Эйгоне I Таргариене из династии Таргариенов во вселенной романов "Песнь льда и пламени". События, связанные с Эйгоном Таргариеном, подробно описаны в книге "Огонь и кровь". О работе над лентой уже написали DiscussingFilm в соцсети X.

Над сценарием будет работать Бо Виллимон, который ранее создавал сценарии для сериала "Карточный домик", а также для проекта "Андор".

Имена других членов съемочной команды, в частности режиссера и актерского состава, пока не разглашают

Что стоит знать о сериале "Игра престолов"?

Сериал "Игра престолов" выходил в 2011-2019 годах на платформе HBO.

Он создан по мотивам книжной серии "Песнь льда и пламени".

Сериал насчитывает 8 сезонов и 73 эпизода.

Это один из самых дорогих и масштабных телевизионных проектов в мире.

"Игра престолов" стал по-настоящему культовым и получил более 59 премий "Эмми".

После завершения сериала появились спин-оффы, в частности "Дом дракона".

На IMDb сериал имеет рейтинг 9,2 балла из 10, что свидетельствует о его чрезвычайно высоком успехе как среди зрителей, так и среди критиков.