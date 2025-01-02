Тизер поднял много вопросов среди зрителей, которые надеются узнать больше о новых этапах опасной игры, в которой ставки растут с каждым сезоном. Смотрите видео онлайн и узнайте, какие подробности известны о 3 сезоне.

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Тизер 3 сезона "Игры в кальмара"

В этом коротком видео можно увидеть трех новых игроков, одетых в пронумерованные спортивные костюмы, которые выходят на арену для очередной смертельной игры.

Кадры насыщены атмосферой тревоги и загадочности, а одним из самых пугающих моментов является появление жуткой куклы-мальчика, что снова наблюдает за игрой, словно подбрасывая еще больше страха. Кукла похожа на ту, что появлялась в первом сезоне в игре "Красный свет, зеленый свет", но на этот раз ее взгляд встречается с куклой Янг Хи.

Поприветствуйте Чул-су. "Игра в кальмара 3" выйдет в 2025 году,

– подписал это видео стриминговый сервис.

И хотя точная дата выхода "Игры в кальмара 3" еще не была официально подтверждена, ранее Netflix случайно опубликовал дату премьеры – 27 июня 2025 года. Она появилась в коротком тизере на YouTube, но прежде чем он стал доступным для широкой аудитории, видео было сделано частным.

Таким образом, пока Netflix не подтвердил эту дату, но интрига растет, и фанаты сериала уже с нетерпением ждут новые подробности.