Бешеные деньги, выживание и моральный выбор: 3 напряженных сериала, похожих на "Игру в кальмара"

Сериал "Игра в кальмара" стал хитом десятилетия и захватил миллионы людей во всем мире. Он стал настоящим феноменом, соединив горячее напряжение с социальными месседжами о богатстве и различных социальных классах.

От изнурительных психологических триллеров до драматических боевиков, – есть множество других сериалов, что также похожи на "Игру в кальмара". Кино 24 расскажет об одних из самых интересных.

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"Tomodachi Game"

Сериал рассказывает о школьнике Юичи Катагири, который с детства очень ценит дружбу. Вдруг становится известно, что похитили средства на школьную поездку их класса. Юичи и его 4 друзей оказываются втянутыми в загадочную "Игру друзей", которая должна выплатить долги. Перед соблазном богатства их дружба подвергается испытаниям.

Как и в "Игре в кальмара", Юичи и его друзья изолированы от мира и не имеют другого выбора, как участвовать в этих играх. Сериал исследует мотивацию и мысли персонажей. Он интересный, остроумный и немного хаотичный.

"Tomodachi Game": смотрите трейлер онлайн

"Сквозь снег"

После глобального потепления на Земле наступает ледниковый период. Человечество сталкивается со страшным испытанием. Последним убежищем для тех, кто выжил, становится длинный поезд, который также является надеждой на выживание. Все это приводит к напряжению и бунтам.

Персонажи обоих сериалов отчаянно стремятся выжить. Из-за трудных обстоятельств они сталкиваются с моральными дилеммами. Как и в "Игре в кальмара", шоу углубляется в это напряжение и конфликты между людьми.

"Сквозь снег": смотрите трейлер онлайн

"Игра лжецов"

Честная, но наивная студентка Канзаки Нао вдруг находит на пороге дома коробку со 100 миллионами иен и приглашение принять участие в "Играх лжецов". Она открыла коробку, тем самым согласившись на игру. Зная, что теперь она не выпутается из ситуации, девушка просит помощи у гения-мошенника.

В сериале нет смертельных ставок, но его интенсивность и игры разума завораживают не менее, чем "Игра в кальмара". Это история о жадности и то, на что готовы пойти люди ради наживы.

"Игра лжецов": смотрите трейлер онлайн