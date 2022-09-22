"Заливаю все слезами", – Целик рассказала, как узнала об освобождение из плена Ильи Самойленко

Украинская режиссер Ирина Целик отреагировала на увольнение наших защитников "Азовстали". В частности, о том, что Илья Самойленко дома, ей сообщила его мать – Алла Самойленко.

В рамках большого обмена пленными 21 сентября Украина вернула Илью Самойленко – ветерана АТО и защитника "Азовстали". Его мать Алла Самойленко является кастинг-директором многих украинских фильмов.

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Ирина Целик отреагировала на увольнение защитников "Азовстали"

Когда Илью Самойленко, который давал пресс-конференцию прямо с территории завода на английском языке, был освобожден из плена, его мать написала своей коллеге Ирине Целик. "Я вчера плакала от счастья, когда Алла Самойленко написала в приват, что ее сын – известный "азовец" Илья Самойленко – все же освобожден из плена", – отметила она.

В фейсбуке режиссер не сдержал эмоций. Она дополнила: "Сейчас смотрю жадно все эти видео с освобожденными пленными и, честно говоря, заливаю все слезами, потому что на это невозможно смотреть спокойно".

Вот идет медичка Марьяна, попавшая в плен беременной, – придерживает нежно уж очень большого живота. Вот идут другие, но кого-то из своих они ведут (нет ноги?), а кого-то несут на носилках. Вот один из ребят опускается на колени и затрагивает свою землю. Ну как это можно выдержать?

– написала Целик.

Все заметили, что освобожденные Герои устали, измучены, ведь что они пережили, мы не можем себе представить. "Но улыбаются, держатся достойно, во всем этом столько благородства. Какое счастье, что эти люди вернулись домой, в свои семьи, в Украину. Один из самых особенных дней этой войны", – подытожила Целик.

Прессконференция на "Азовстали", которую давал Илья Самойленко: смотрите видео

Масштабный обмен пленными 21 сентября: коротко о главном

Вечером 21 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и россией. В Украину вернулись 215 героев (их обменяли на кума путина виктора медведчука), 5 из которых – боевые командиры (их обменяли на 55 оккупантов и предателей).

Боевые командиры до конца войны и нашей победы будут находиться на территории Турции под протекцией Реджепа Эрдогана. С полным списком тех, кого удалось вернуть, можно ознакомиться здесь.