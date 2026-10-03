Как сообщается на официальном сайте фестиваля, фильм запечатлевает одну ночь из жизни Украины во время полномасштабной войны. Эта картина мастерски сочетает эксклюзивные кадры с фронта, из тыла и даже с оккупированных территорий, создавая целостный образ нашего настоящего.

Украинский фильм "Иллюзия тихой ночи" покажут в Амстердаме

В синопсисе фестиваля отмечается, что во время любой войны нормальная жизнь продолжается несмотря ни на что, но вряд ли ее действительно можно назвать нормальной. Это наблюдение идеально описывает состояние, в котором находится каждый украинец, пытающийся сохранить баланс между рутиной и постоянной опасностью.

Нормальная жизнь в Украине – это фикция. Особенно ночью, когда Россия бомбардирует города беспилотниками и ракетами,

– говорится в описании проекта.

Режиссер Ольга Черных, чей предыдущий фильм "Фото на память" открывал фестиваль IDFA в 2023 году, создала кино без диалогов. Такой стилистический прием работает безупречно, поскольку отсутствие слов обостряет визуальное восприятие и позволяет зрителю полностью погрузиться в атмосферу. Материал был собран в течение одной ночи с 27 на 28 июля 2025 года.

Для реализации этого масштабного замысла 40 профессиональных операторов и 300 обычных граждан фиксировали реальность на более чем 60 локациях, в том числе на передовой и оккупированных территориях.

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"Иллюзия тихой ночи": смотрите трейлер фильма онлайн

Что интересно, в фильме авторы показывают контрастную реальность украинцев. Визуальный ряд построен на резких, но жизненных противопоставлениях, от которых мурашки бегут по коже. Пока в ночном клубе отдыхает молодежь, в полевой госпиталь приносят раненого бойца, а пока в селах идет сбор урожая, в Киеве звучат сирены и горожане прячутся в метро.

Тихая ночь в Украине – это иллюзия, но тихая решимость людей оставляет глубокое впечатление. Когда ночь заканчивается, все спокойно покидают укрытия, и начинается новый день,

– отмечают создатели фильма.

Создание такого эстетически и эмоционально сложного продукта требовало слаженной работы настоящих профессионалов. Так, к проекту присоединились: соавтор сценария Марина Бродовская, композитор Марьяна Клочко, монтажеры Кася Бонецкая и Марина Майковская. Производством занималась компания Tabor LTD по заказу Суспільне, а продюсерами выступили Дарья Захарова и Евгений Рачковский.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, Какой фильм представит Украину на "Оскаре" – в 2027 году.