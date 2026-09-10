Как сообщает People, 28-летняя Сент-Клер выступила перед журналистами в Венеции и рассказала, что отказалась от предложения подписать соглашение о неразглашении. По ее словам, она не захотела ставить материальный комфорт выше возможности говорить правду.

Ирония ситуации в том, что все это произошло именно на премьере фильма о "Маске", которого в самом документальном фильме нет. Режиссер пытался пообщаться с миллиардером, но тот отказался участвовать в проекте. Вместо этого Гибни использовал его предыдущие высказывания и другие материалы, чтобы создать портрет Маска.

Сам Маск не оставил премьеру без внимания. Накануне он назвал Гибни предвзятым и заявил, что тот готовит против него "хит-пьесу". Режиссер в ответ пояснил, что сначала даже симпатизировал Маску, но во время работы над фильмом просто "следовал фактам".

Но это не единственные скандалы, которые уже произошли на Венецианском кинофестивале. Еще до его начала начались неприятные ситуации.