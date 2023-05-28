Подборка 24 Канала включает как голливудские блокбастеры, так и признанные европейские шедевры, удачно соединившие обаяние живописных пейзажей и атмосферу столицы Украины с профессиональной актерской игрой. Ощутите дух Киева через объективы камер иностранных режиссеров!

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6 фильмов и сериалов, которые снимали в Киеве

"Чернобыль"

Год: 2019

Рейтинг IMDb: 9,4

Оригинальное название: Чернобыль

Этот сериал от HBO стал лидером в списке лучших сериалов всех времен. Сюжет сериала рассказывает о крушении четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС. Создатели этого проекта очень ответственно подошли к процессу снятия, даже перешивая пуговицы и погоны на военных костюмах, чтобы максимально точно передать эпоху. Учитывая высокие налоги в Украине, зарубежные кинопроизводители сняли 70% материала в Литве. Тем не менее ключевые места Киева все равно нашли свое место на экране: Подол, Институт гидробиологии, Оболонь, Киевская госадминистрация, улица Пушкинская и Владимирская.

"Чернобыль" 2019: смотрите трейлер онлайн

"Земля будущего: Мир за пределами"

Год: 2015

Рейтинг IMDb: 6,4

Оригинальное название: Tomorrowland

Это американская кинодрама, снятая режиссером и сценаристом Брэдом Бердом. Фильм рассказывает историю девушки по имени Кейси, которая оказывается в мире идеального благополучия, свободного от войны, болезней и насилия. Чтобы передать ключевые события этой истории, режиссеры использовали кадры из Революции Достоинства 2013 – 2014 годов, которые проходили на Майдане Незалежности.

"Земля будущего: Мир за пределами" 2015: смотрите трейлер онлайн

"Последний наемник"

Год: 2021

Рейтинг IMDb: 5,3

Оригинальное название: The Last Mercenary

Сюжет картины посвящен политическим интригам на уровне государства, а главную роль в этом сериале для Netflix исполнил звезда экшн-фильмов Жан-Клод Ван Дамм. При поиске локаций в Киеве большое внимание уделяли сходствам с Парижем, поэтому съемки проходили в гостиницах Premier Palace и Fairmont, на улице Константиновской, в ночном клубе Tootsie и других местах города. Специально для съемок фильма магазин "Сільпо" на улице Ярославской, 56А был переименован в Votre Marche (фр. "Ваш магазин").

"Последний наемник" 2021: смотрите трейлер

"Наследие лжи"

Год: 2020

Рейтинг IMDb: 5,1

​ Оригинальное название: Legacy of Lies

Украинско-британский шпионский триллер режиссера Эдриена Бола. Съемки фильма проходили в Украине и частично в Великобритании. В фильме было использовано несколько локаций в столице. Среди них: вокзал, аэропорт "Борисполь", библиотека Вернадского, кладбище подержанных автобусов, Киевский крематорий, Рыболовный мост, Родина-мать, Лукьяновская тюрьма. Однако это лишь часть локаций, которые зрители смогут узнать на экране.

"Наследие лжи" 2021: смотрите трейлер онлайн

"Перемирие"

Год: 1997

Рейтинг IMDb: 6,5

​ Оригинальное название: La Tregua

Фильм драматического жанра от итальянского режиссера Франческо Рози был отмечен престижной наградой "Золотая пальмовая ветвь" на Каннском кинофестивале. Сюжет картины повествует историю возвращения итальянского еврея домой после освобождения из концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны. Фильм является экранизацией автобиографического романа Примо Леви "Пробуждение". Съемки проходили в Виннице, Львове и Киеве.

"Перемирие" 1997: смотрите трейлер онлайн

RRR

Год: 2022

Рейтинг IMDb: 7,8

​ Оригинальное название: Rise Roar Revolt

Это индийский блокбастер RRR режиссера С. С. Раджамули. В 2023 году фильм принимал участие в премии Оскар, и победил в номинации "Лучшая песня", сцены к которой снимали в парке Межигорье под Киевом и у Мариинского дворца. С украинскими актерами массовых сцен работали хореографы-постановщики Елена Шоптенко и Макс Леонов.

Фильм рассказывает историю двух легендарных революционеров и их путешествие вдали от дома, прежде чем они начали борьбу за свою страну в 1920-х годах.

RRR 2022: смотрите трейлер фильма