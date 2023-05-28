Добірка 24 Каналу включає як голлівудські блокбастери, так і визнані європейські шедеври, які вдало поєднали чарівність мальовничих пейзажів та атмосферу столиці України з професійною акторською грою. Відчуйте дух Києва через об'єктиви камер іноземних режисерів!

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6 фільмів та серіалів, які знімали в Києві

"Чорнобиль"

Рік: 2019

Рейтинг IMDb: 9,4

Оригінальна назва: Chernobyl

Цей телесеріал від HBO став лідером у списку найкращих серіалів усіх часів. Сюжет серіалу розповідає про катастрофу четвертого енергоблоку на Чорнобильській АЕС. Творці цього проекту надзвичайно відповідально підійшли до процесу зняття, навіть перешиваючи гудзики та погони на військових костюмах, щоб максимально точно передати епоху. З огляду на високі податки в Україні, закордонні кіновиробники зняли 70% матеріалу в Литві. Проте ключові місця Києва все одно знайшли своє місце на екрані: Поділ, Інститут гідробіології, Оболонь, Київська держадміністрація, вулиця Пушкінська та Володимирська.

"Чорнобиль" 2019: дивіться трейлер онлайн

"Земля майбутнього: Світ за межами"

Рік: 2015

Рейтинг IMDb: 6,4

​Оригінальна назва: Tomorrowland

Це американська кінодрама, знята режисером і сценаристом Бредом Бердом. Фільм розповідає історію дівчини на ім'я Кейсі, яка опиняється у світі ідеального добробуту, вільного від війни, хвороб та насильства. Щоб передати ключові події цієї історії, режисери використали кадри з Революції Гідності 2013 – 2014 років, які відбувалися на Майдані Незалежності.

"Земля майбутнього: Світ за межами" 2015: дивіться трейлер онлайн

"Останній найманець"

Рік: 2021

Рейтинг IMDb: 5,3

Оригінальна назва: The Last Mercenary

Сюжет картини присвячений політичним інтригам на рівні держави, а головну роль в цьому серіалі для Netflix виконав зірка екшн-фільмів Жан-Клод Ван Дамм. Під час пошуку локацій у Києві, велику увагу приділяли схожості з Парижем, тому зйомки відбувались у готелях Premier Palace та Fairmont, на вулиці Костянтинівській, у нічному клубі Tootsie та інших місцях міста. Спеціально для зйомок фільму магазин "Сільпо" на вулиці Ярославській, 56А, було перейменовано на Votre Marche (фр. "Ваш магазин").

"Останній найманець" 2021: дивіться трейлер

"Спадок брехні"

Рік: 2020

Рейтинг IMDb: 5,1

​Оригінальна назва: Legacy of Lies

Українсько-британський шпигунський трилер режисера Едріена Бола. Зйомки фільму відбувались в Україні та частково в Великій Британії. У фільмі було використано кілька локацій у столиці. Серед них: вокзал, аеропорт "Бориспіль", бібліотека Вернадського, кладовище старих автобусів, Київський крематорій, Рибальський міст, Батьківщина-мати, Лук'янівська в'язниця. Проте це лише частина локацій, які глядачі зможуть впізнати на екрані.

"Спадок брехні" 2021: дивіться трейлер онлайн

"Перемир'я"

Рік: 1997

Рейтинг IMDb: 6,5

​Оригінальна назва: La Tregua

Фільм драматичного жанру від італійського режисера Франческо Розі був відзначений престижною нагородою "Золота пальмова гілка" на Каннському кінофестивалі. Сюжет картини розповідає історію повернення італійського єврея додому після визволення з концтабору Освенцим під час Другої світової війни. Фільм є екранізацією автобіографічного роману Прімо Леві "Пробудження". Зйомки проходили у містах Вінниця, Львів та Київ.

"Перемир'я" 1997: дивіться трейлер онлайн

RRR

Рік: 2022

Рейтинг IMDb: 7,8

​Оригінальна назва: Rise Roar Revolt

Це індійський блокбастер RRR режисера С. С. Раджамулі. У 2023 році фільм брав участь на премії Оскар, і переміг в номінації "Найкраща пісня", сцени до якої знімали в парку Межигір’я під Києвом та біля Маріїнського палацу. З українськими акторами масових сцен працювали хореографи-постановники Олена Шоптенко та Макс Леонов.

Фільм розповідає історію двох легендарних революціонерів та їхню подорож далеко від дому, перш ніж вони почали боротьбу за свою країну у 1920-х роках.

RRR 2022: дивіться трейлер фільму