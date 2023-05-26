У добірці 24 Каналу ви знайдете нещодавні прем’єри "Лицар у чорному" та "Нічний агент". Запросіть друзів на вихідні та насолоджуйтесь справжнім кіносеансом в затишку свого дому.

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5 фільмів і серіалів Netflix, які можна подивитися цими вихідними

"Шантаж"

Кількість сезонів: 1

​Рік: 2022

У гостросюжетному шпигунському серіалі від творця "Новобранця" зіграв Ной Сентінео. У центрі сюжету – колишня співробітниця ЦРУ, яка погрожує розкрити секрети агентства, і юрист-новачок, який потрапляє в бурхливий і небезпечний світ міжнародного шпигунства.

"Шантаж": дивіться трейлер

"Сіра людина"

​Рік: 2022

У цьому всесвітньому бойовику-трилері від братів Руссо грають Раян Ґослінґ, Кріс Еванс, Ана де Армас і Реґе-Жан Пейдж. За сюжетом, шпигун ЦРУ розкриває жахливі секрети агентства, а бунтівний агент-соціопат призначає нагороду за його голову й починає полювання.

"Сіра людина": дивіться трейлер

"Лу"

Рік: 2022

У трилері продюсера Джей Джей Абрамса та режисера Анни Ферстер за справу беруться Еллісон Дженні та Джерні Смоллетт. Фільм розповідає, як під час бурі викрали маленьку дівчинку, а потім таємнича сусідка прощається зі спокійним життям і виходить на бій зі стихією та своїм темним минулим.

"Лу": дивіться трейлер

"Лицар у чорному"

Кількість сезонів: 1

​Рік: 2023

У бойовику Netflix зіграв актор "Спадкоємців" Кім У Бін. Це історія про похмуре майбутнє, в якому планета повністю спустошена через забруднення повітря. Виживання людства залежить від Лицарів у чорному, адже вони – набагато більше, ніж просто кур’єри.

"Лицар у чорному": дивіться трейлер

"Нічний агент"

Кількість сезонів: 1

​Рік: 2023

У багатосерійному бойовику "Нічний агент", знятого на основі роману Метью Квірка, зіграли Ґабріель Бассо, Люсіан Б’юкенен і Хонг Чау. За сюжетом, відповідальний за лінію екстреного зв’язку агент ФБР приймає дзвінок, який занурює його в серце смертельно небезпечної змови за участю зрадника в Білому домі.

"Нічний агент": дивіться трейлер