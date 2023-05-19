А также россияне увидели в кинотеатрах комедийный боевик "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" от Гая Ричи и французский фильм "Три мушкетера" от Pathé. На лето запланирован выход еще одного фильма Гая Ричи под названием "Переводчик" с участием Джейка Джилленхола от студии STX Films, передает 24 Канал.
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10 иностранных фильмов, официально вышедших в России, несмотря на санкции
По словам Марина Григоренко, студии объясняют попадание своих фильмов в российский прокат тем, что контракты на многие иностранные фильмы были подписаны до российского вторжения в Украину. "Другие попадают в кинотеатры страны извилистыми путями, часто из-за дочерних компаний российских дистрибьюторских компаний, базирующихся в других юрисдикциях, или из-за посторонних дистрибьюторов. Например, российским релизом "Джона Уика 4" занималась компания Unicorn Media, зарегистрированная на Мальте. При этом один опытный европейский торговый представитель на правах анонимности сообщил, что киностудии сознательно продают в Россию фильмы через иностранные фирмы-прокладки, не желая терять доходы – ведь до войны российский кинорынок был шестым в мире по кассовым сборам", – дополнила она.
Итак, что вышло в России с начала полномасштабной войны в Украине. Список на основе сообщений с фейсбук-страницы "Кино, которое не посмотрят орки":
- американский триллер "Исчезла" с Джерардом Батлером;
- польский фильм "Эскортница";
- французский римейк канадской комедии "Неисправимый лжец" (Menteur);
- продолжение серии популярных экранизаций любовных романов-бестселлеров "После. Долго и счастливо";
- фэнтези "Русалка и дочь короля" с Пирсом Броснаном;
- британский фильм "Горная лихорадка";
- самый дорогой фильм чешского кинематографа "Ян Жижка";
- австралийско-американское кинофэнтези "Три тысячи лет желаний", что даже стало самым кассовым зарубежным релизом в России с начала полномасштабного вторжения в Украину;
- австралийско-американское кинофэнтези "Три тысячи лет желаний";
- независимый американский триллер "Покерфейс", в котором сыграл оскароносный Рассел Кроу;
- французский "Новая игрушка" – современный римейк "Игрушки" 1976 года;
- продюсерская работа прославленного Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство победы";
- итальянское кино "Ламборгини: Человек-легенда";
- новая часть популярной серии о супергероях французских комиксов "Астерикс и Обеликс: Поднебесная";
- комедийная мелодрама "К чему здесь любовь?" от создателей "Дневников Бриджит Джонс" и "Реальной любви" из Лили Джеймс и дважды обладательницей Оскара Эммой Томпсон;
- боевик "Рейс" с участием звезды Джерарда Батлера;
- несколько фильмов проката Испании: драма "Хищники", семейная комедия "На всех парах!", фильм ужасов "13 изгнаний дьявола";
- кинохиты Германии: "Любовные штучки", семейное фэнтези "Мой любимый призрак";
- "Джон Уик 4" из Киана Ривзом;
- триумфатор Оскара-2023 "Всё везде и сразу";
- новая комедия с участием Гира и еще кучи звезд Дайан Китон, Сьюзен Серендон, Эммы Робертс "Может быть да";
- Фильм "Марлоу" с известными актерами Лиамом Нисоном, Джессикой Лэнгом, Даяной Крюгером, Аланом Каммингом, Колмом Мини;
- экранизация "Три мушкетера";
- комедийное фэнтези "Магическая дверь" с лауреатом Оскара Кристофом Вальцем и Сэмом Нилом;
- британо-французская мелодрама "Сын" с Хью Джекманом и другими звездами Голливуда;
- байопик из Италии "Тинь Караваджо" о легендарном живописце 17 века;
- кинохит китайского проката, приключенческая комедия с Джеки Чаном "Осторожно, конь";
- датско-шведское кино "Убийца "Священный паук", что в этом году в Каннах получил награду за лучшую актрису.
На Каннском кинофестивале 2023 года украинские режиссеры, продюсеры и сценаристы призвали студии Голливуда прекратить продавать свои фильмы в Россию. Национальный союз кинематографистов Украины обнародовал открытое письмо, в котором говорится, что выпуск фильмов в путинской России равен "поддержке терроризма" на фоне агрессивной войны в Украине. Кинематографисты перечислили ведущих международных независимых дистрибьюторов, в том числе Lionsgate, STXInternational, FilmNation, A24 да Pathé фильмы которых выходили в прокат в России после 24 февраля 2022 года.
"Продолжение ведения бизнеса в России означает поддержку российского террористического государства налогами. Эти налоги затем превращаются в оружие, которым уничтожают мирные украинские города, убивают и калечат наших друзей и коллег", – отметили в заявлении.