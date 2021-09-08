Интерактивный тизер "Матрица: Воскрешение" всколыхнул сеть – можно выбрать 180 тысяч вариантов

Во вторник, 7 сентября 2021 года, кинокомпания Warner Bros. опубликовала интерактивный тизер к новой части "Матрицы: Воскрешение". Уникальный тизер восхитил поклонников франшизы сестер Вачовски. Премьера фильма в Украине состоится 22 декабря 2021 года.

В июле 2021 года компания Warner Bros. уже презентовала полное название "Матрицы 4" на CinemaCon 2021. Некоторые из участников конференции обнародовали описание трейлера грядущей премьеры, который был также показан на CinemaCon. Официальный выход трейлер "Матрица: Воскрешение" анонсировали в тизере – его стоит ждать 9 сентября 2021 года.

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Чем поразил тизер "Матрица: Воскрешение"

В твиттер-заметке пользователям сети рекомендуют посетить сайт фильма, где теперь для каждого доступна возможность осуществить тот же, особый выбор Нео – выбрать загадочную таблетку сна или реальности. Интерактивное видео доступно исключительно на сайте.



Анонс трейлера / Фото из твиттера фильма

Выбрав свою пилюлю, вам сгенерируют видео из 180 тысяч вариантов – но каждый будет в реальном времени. Похоже, авторы действительно постарались, так как благодаря такому подходу к зрителю каждый может почувствовать себя в роли главного героя – Нео, почувствовать себя избранным героем со сцены первого фильма франшизы 1999 года. Словно сквозь сон, в тизере все же можно увидеть некоторые кадры из будущей ленты.



Нео и Тринити / Скриншот из тизера

"Матрица: Воскрешение" 2021: смотрите тизер трейлера фильма