У липні 2021 року компанія Warner Bros. вже презентувала повну назву "Матриці 4" на CinemaCon 2021. Дехто із учасників конференції оприлюднив опис трейлера майбутньої прем'єри, який було також показано на CinemaCon. Офіційний вихід трейлер "Матриця: Воскресіння" анонсували у тизері – на нього варто чекати 9 вересня 2021 року.

До теми Warner Bros. оголосила офіційну назву "Матриці 4" і показала трейлер: що нам про це відомо

Чим вразив тизер "Матриця: Воскресіння"

У твітер-дописі користувачам мережі рекомендують відвідати сайт фільму, де тепер для кожного є доступною можливість здійснити той самий, особливий вибір Нео – обрати загадкову пігулку сну чи реальності. Інтерактивне відео доступне виключно на сайті.



Анонс трейлера / Фото з твітера фільму

Обравши свою пігулку, вам згенерують відео із 180 тисяч варіантів – але кожен буде в реальному часі. Схоже, автори справді постарались, адже завдяки такому підходу до глядача – кожен може відчути себе в ролі головного героя – Нео, відчути себе обраним героєм зі сцени першого фільму франшизи 1999 року. Наче крізь сон, у тизері все ж можна побачити деякі кадри з майбутньої стрічки.



Нео та Трініті / Скриншот з тизеру

Фільм буде доступний за підпискою на стримінговому сервісі HBO Max.



"Матриця: Воскресіння" 2021: дивіться тизер трейлера фільму