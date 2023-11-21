Поэтому в материале 24 Канала узнайте ответы на интересные моменты, волнующие всех фанатов любимого украинского сериала.

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Вопросы и ответы о сериале "Женский врач. Новая жизнь"

Количество серий в первом сезоне

Первый сезон сериала "Женский врач. Новая жизнь" насчитывает 40 серий. Так что финал истории о врачах, пациентах и отношениях уже совсем близко!

Съемки проходят в специально построенном павильоне

Сериал снимают не в настоящей больнице, а в павильоне, как это происходит в Голливуде. Для съемок сбывали специальное помещение, максимально похожее на реальную больницу.

Саундтрек к сериалу

Саундтрек в сериал исполнила молодая украинская певица KOLA. Песня называется "Ценить жизнь".

KOLA "Ценить жизнь": слушайте онлайн саундтрек сериала "Женский врач"

Будет ли второй сезон сериала "Женский врач. Новая жизнь"

Фанаты сериала могут радоваться, поскольку, несмотря на то, что скоро конец первого сезона, планируются съемки второй части ленты.

Беременные женщины в сериале

Не все женщины, играющие роль беременных в "Женском враче" на самом деле находятся в ожидании малыша. Большинству из них надели накладной живот, а в кабинете УЗИ съемочная группа приглашала "дублеров живота", то есть женщин, которые на самом деле при надежде.

Любовь на экране и в жизни

На вопрос, встречаются ли актеры Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин в жизни, актеры шутят, что нет. Ведь на самом деле они не встречаются, а уже женаты.