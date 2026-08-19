Когда хочется острых ощущений: 3 боевика, от которых невозможно оторваться

Бывают вечера, когда хочется красивой мелодрамы, чая и разговоров о чувствах. А бывают вечера, когда чувства остаются где-то за дверью, а на экране должны быть погони, перестрелки, драки и люди, которые явно сожалеют о своих жизненных решениях.

На24 Канале собрали боевики, которые идеально подходят именно для такого настроения.

"Джон Уик"

Джон Уик – бывший наемный убийца, который в свое время решил покинуть криминальный мир ради любимой. Казалось бы, человек наконец-то заслужил спокойную жизнь. Но Голливуд не мог позволить ему просто завести себе дачу.

После смерти жены Джон получает от нее щенка, а еще у него есть любимый Mustang 1969 года. И именно эти две вещи становятся его последней ниточкой, связывающей его с прошлой жизнью.

А потом появляются люди, которые крадут машину, убивают собаку и, очевидно, не слишком хорошо изучили биографию Джона Уика.

Поэтому легендарный киллер достает оружие и возвращается в мир, из которого так красиво пытался уйти. Дальше – месть, перестрелки и такое количество врагов, что возникает лишь один вопрос: они вообще не видели, кого решили разозлить?

"Джон Уик": смотреть трейлер

"Рейд"

Здесь все просто: отряд спецназа входит в многоэтажку, где засели вооруженные преступники, чтобы добраться до местного наркобарона.

Проблема в том, что жильцы дома не очень рады гостям. И буквально каждый этаж превращается в отдельный уровень ада.

"Рейд" – это тот случай, когда сюжет можно объяснить за 20 секунд, а вот оторваться от экрана будет гораздо сложнее. Драки здесь настолько жестокие и стремительные, что после фильма даже поход на кухню кажется опасной спецоперацией.

"Рейд": смотреть трейлер

"Никто"

Хатч Мэнселл – максимально обычный человек: семья, дети, повседневная работа и жизнь без лишних приключений. Когда в его дом врываются грабители, Хатч не оказывает сопротивления.

Со стороны кажется, что перед нами просто очень спокойный семьянин. Но проблема в том, что спокойным он был не всегда.

Один случайный конфликт постепенно пробуждает старые инстинкты, а дальше выясняется, что у Хатча очень своеобразное прошлое. И когда он вступает в конфликт не с тем человеком, семейная драма моментально превращается в криминальный боевик.

Здесь есть все необходимое: юмор, драки, перестрелки и главный герой, которого категорически не стоит провоцировать.

"Никто": смотреть трейлер

А если после взрывов и перестрелок хочется чего-то попроще – смотрите подборку комедий на вечер. Ведь иногда лучший способ разобраться с проблемами – посмотреть, как с ними гораздо смешнее справляются другие.