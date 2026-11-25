Туманные острова, мрачные пейзажи, скелеты в шкафах и герои, которым категорически не хочется доверять. Иногда для идеального вечера нужны не романтические комедии, а добротный детектив, после которого даже сосед покажется подозрительным.

24 Канал собрал три атмосферных сериала, в которых интрига не уступает визуальной эстетике, а желание узнать правду берет верх над здравым смыслом и потребностью выспаться.

"Небоа", 2020

Жанр: детектив, криминал, триллер

IMDb: 6,7

На отдаленном острове у побережья Галисии во время традиционного карнавала находят тело девушки. Обстоятельства преступления напоминают жуткие убийства прошлого. Местные жители обвиняют мифическое существо Урко, а следователи Моника и Кармела пытаются найти вполне реального преступника.

Почему стоит посмотреть: бурный Атлантический океан, языческие легенды, причудливые карнавальные костюмы и остров, где каждый что-то скрывает. Испанцы мастерски соединили фольклор с криминальным триллером, создав атмосферу, от которой буквально веет холодом.



"Небоа": смотреть трейлер

"Прилив", 2016–2018

Жанр: криминальная драма, детектив, триллер

IMDb: 7,5

Студентка полицейской академии Оливия Реннинг берется за расследование убийства беременной женщины, совершенного 25 лет назад. В поисках ответов она находит бывшего детектива Тома Стилтона, который потерял все и теперь живет на улице. В итоге обычное учебное задание превращается в опасное путешествие в прошлое.

Почему стоит посмотреть: это скандинавский нуар в лучших традициях – холодный, неторопливый, психологически сложный и невероятно атмосферный. Здесь даже молчание героев порой интригует больше, чем диалоги в других детективах.



"Прилив": смотрите трейлер

"Убийство", 2011–2014

Жанр: криминальная драма, детектив, триллер

IMDb: 8,3

В дождливом Сиэтле находят тело 17-летней Рози Ларсен. Расследованием занимаются детективы Сара Линден и Стивен Холдер. Постепенно дело переплетается с политическими интригами, семейными трагедиями и тайнами людей, которые на первый взгляд не имеют ничего общего с преступлением.

Почему стоит посмотреть: непрекращающийся дождь, меланхоличные пейзажи, блестящий детективный дуэт и сюжет, который регулярно заставляет пересматривать собственные теории. Это тот случай, когда даже прогноз погоды работает на драматургию, а фраза "еще одна серия" становится опасным самообманом.

"Убийство": смотреть трейлер

Также не стоит пропускать эти сериалы на вечер – сюжетные повороты, интриги и тайны.