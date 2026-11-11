Не "Игра престолов" и не "Очень странные дела": сериалы, которые захватывают с первой серии

24 Канал собрал пять сериалов различных жанров, заслуживающих внимания. Здесь есть политические заговоры, опасные преступники, искусственный интеллект с кризисом личности и даже конец света.

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"Рай", 2025

Жанр: политический триллер, детектив, фантастика

IMDb: 7,9



События разворачиваются в идеальном на первый взгляд городке, где проживают влиятельные люди. Однако спокойная жизнь заканчивается после загадочного убийства бывшего президента США.

Агент Секретной службы Ксавье Коллинз, отвечавший за его безопасность, оказывается в центре расследования. И чем глубже он копает, тем очевиднее становится, что за красивыми домами и улыбками местных жителей скрывается что-то гораздо более страшное.

Что говорят критики: Первый сезон получил 86% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели отмечают амбициозный сюжет, напряженную атмосферу и актерскую игру. В то же время некоторые критики считают, что создатели иногда слишком увлекаются сюжетными поворотами.



"Рай": смотреть трейлер

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"Американский заложник", 2026

Жанр: криминальная драма, триллер

IMDb: 7,0

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История основана на реальных событиях 1977 года. Обычный рабочий день радиожурналиста Фреда Гекмана превращается в настоящий кошмар, когда вооруженный мужчина захватывает заложника и требует прямого эфира. Журналист неожиданно оказывается между преступником, полицией и общественностью. И теперь каждое его слово может решить, останется ли кто-то в живых.

Что говорят критики: Сериал получил 85% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики особенно отмечают игру Джона Хэмма и Джованни Рибизи, хотя некоторые обозреватели считают, что история не в полной мере использует потенциал реальных событий.



"Американский заложник": смотреть трейлер

"Задание Вижена", 2026

Жанр: фантастика, супергеройская драма, триллер

IMDb: 8,0



После событий "ВандаВижен" андроид Вижен пытается восстановить свои воспоминания и понять, кем он является на самом деле. Ситуацию осложняет появление загадочного юноши, который может оказаться его сыном, а также возвращение Альтрона – искусственного интеллекта, который когда-то едва не уничтожил человечество. Пока обычные люди переживают кризис среднего возраста, Вижен переживает кризис собственного программного обеспечения. Причем с гораздо более серьезными последствиями.

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Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал получил 79% положительных рецензий. Обозреватели отмечают философские темы, визуальную составляющую и актерскую игру. На RogerEbert.com отмечают, что сериал интересно исследует вопросы личности, памяти и семьи. В то же время некоторым критикам не хватает более тесной связи с другими проектами Marvel.



"Задание Вижена": смотреть трейлер

"Последний рубеж", 2025

Жанр: криминальный триллер, боевик, драма

IMDb: 6,7

На Аляске разбивается самолет, перевозивший особо опасных заключенных. В результате катастрофы десятки преступников оказываются на свободе посреди заснеженной дикой местности. Местный маршал Фрэнк Ремник вынужден организовать поиски беглецов. Однако вскоре он начинает подозревать, что авиакатастрофа вовсе не была случайной.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал имеет лишь 48% положительных рецензий. Обозреватели отмечают увлекательную завязку и зрелищные сцены, однако критикуют чрезмерно растянутый сюжет. Так что это скорее вариант для поклонников динамичных боевиков, чем бесспорный телевизионный шедевр.



"Последний рубеж": смотреть трейлер

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"Станция одиннадцать", 2021

Жанр: постапокалиптическая драма, фантастика

IMDb: 7,5



Смертельная пандемия уничтожает большую часть человечества. Через двадцать лет после катастрофы группа странствующих актеров путешествует по поселениям выживших и ставит театральные спектакли. Однако прошлое никуда не исчезает. Судьбы героев постепенно переплетаются, раскрывая истории утрат, случайных встреч и попыток обрести смысл жизни после конца света.

Что говорят критики: "Станция одиннадцать" получила впечатляющие 98% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики высоко оценивают эмоциональную глубину, нелинейный сюжет и актерскую игру. Издание The New York Times также отметило необычное сочетание трагедии и жизнеутверждающей истории о человечестве.

"Станция одиннадцать": смотреть трейлер

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