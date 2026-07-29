24 Канал собрал пять сериалов, финал которых точно заставит вас сказать: "Да как же я этого не заметил?"

"Месье Спейд"

IMDb: 7,0

Казалось бы, пенсия, солнечная Франция и спокойная жизнь. Но это явно не про легендарного детектива Сэма Спейда.

Бывший американский следователь оказывается на юге Франции, где вместо круассанов и неторопливых прогулок получает новое загадочное дело. Сериал мастерски играет с ожиданиями зрителя, а развязка заставляет еще раз мысленно пройтись по всем подсказкам, которые были буквально перед глазами.

"Месье Спейд": смотреть трейлер

"Убийство на краю света"

IMDb: 7,1

Если вам кажется, что приглашение на закрытую вечеринку миллиардера звучит как мечта, этот сериал быстро убедит вас в обратном.

Молодая писательница и детектив-любитель Дарби Харт приезжает на футуристическую виллу техномагната, где собираются самые умные люди мира. Но идеальная встреча очень быстро превращается в смертельно опасную игру, в которой каждый может скрывать больше, чем кажется.

"Убийство на краю света": смотреть трейлер

"Турист"

IMDb: 7,1

Проснуться в больнице и не помнить даже собственного имени – уже звучит как плохой понедельник. Но для героя Джейми Дорнана это лишь начало.

После аварии в австралийской пустыне мужчина пытается выяснить, кем он является на самом деле. Правда, чем ближе он подходит к ответам, тем больше хочется снова все забыть. Прошлое оказывается гораздо опаснее, чем можно было представить.

"Турист": смотреть трейлер

"Защищая Джейкоба"

IMDb: 7,8

Родители готовы на все ради своих детей. Но что делать, если все улики свидетельствуют против собственного сына?

Когда в убийстве школьника обвиняют сына помощника прокурора, отец готов на все, чтобы доказать его невиновность. Но чем ближе к финалу, тем сложнее ответить на вопрос: а действительно ли он знает собственного ребенка?

"Защищая Джейкоба": смотреть трейлер

"Острые предметы"

IMDb: 8,0

Журналистка Камилла Прикер возвращается в родной город, чтобы написать материал о серии жестоких убийств. Казалось бы, обычная редакционная командировка. Но очень скоро становится ясно, что самые большие секреты скрываются не в полицейских отчетах, а внутри ее собственной семьи.

"Острые предметы": смотреть трейлер

Если после этой подборки вам все еще мало загадок, вот еще одна. На этот раз – сериалы о маленьких городках, где за тихими улочками скрывается гораздо больше, чем кажется