Так что если вам захотелось еще немного мистики, напряжения и сюжетов, где никому нельзя доверять, эта подборка увлекательных сериалов от 24 Канала – именно для вас.

"Извне"

Городок, из которого невозможно уехать, продолжает собирать новые жертвы. Каждую ночь на его жителей охотятся жуткие существа, а днем герои пытаются найти ответы, которых становится все меньше. Если кажется, что ситуация уже не может стать еще более странной – то вы очень ошибаетесь

"Извне": смотреть трейлер

"Вейворд Пайнс"

Идеальный городок, приветливые соседи и уютные улицы. Есть лишь одна мелочь – уехать отсюда почти невозможно. Сериал, который заставит усомниться во всем, что вы видите.

"Вейворд Пайнс": смотреть трейлер

"Острые предметы"

Казалось бы, обычная командировка. Но поиски убийцы быстро превращаются в путешествие в собственные травмы. Психологический триллер, после которого доверять тихим городкам станет гораздо сложнее.

"Острые предметы": смотреть трейлер

Ну и чтобы закрепить эффект – вот вам еще порция популярных сериалов, от которых трудно оторваться.