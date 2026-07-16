Так что если вам захотелось еще немного мистики, напряжения и сюжетов, где никому нельзя доверять, эта подборка увлекательных сериалов от 24 Канала – именно для вас.
"Извне"
Городок, из которого невозможно уехать, продолжает собирать новые жертвы. Каждую ночь на его жителей охотятся жуткие существа, а днем герои пытаются найти ответы, которых становится все меньше. Если кажется, что ситуация уже не может стать еще более странной – то вы очень ошибаетесь
"Извне": смотреть трейлер
"Вейворд Пайнс"
Идеальный городок, приветливые соседи и уютные улицы. Есть лишь одна мелочь – уехать отсюда почти невозможно. Сериал, который заставит усомниться во всем, что вы видите.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
"Вейворд Пайнс": смотреть трейлер
"Острые предметы"
Казалось бы, обычная командировка. Но поиски убийцы быстро превращаются в путешествие в собственные травмы. Психологический триллер, после которого доверять тихим городкам станет гораздо сложнее.
"Острые предметы": смотреть трейлер
Ну и чтобы закрепить эффект – вот вам еще порция популярных сериалов, от которых трудно оторваться.