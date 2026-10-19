24 Канал собрал пять захватывающих детективов за последние 10 лет, которые держат в напряжении до финальных титров.

"Невидимый гость" 2016

IMDb: 8,0

Успешный бизнесмен просыпается в запертом гостиничном номере рядом с телом своей мертвой любовницы. Полиция уверена, что убийца – он. Мужчина нанимает опытную адвокатку, чтобы доказать свою невиновность. Но чем больше он рассказывает, тем очевиднее становится: кто-то здесь лжет. Причем очень профессионально.

Что говорят критики: Джонатан Холланд из The Hollywood Reporter похвалил картину за искусно закрученный сюжет и способность постоянно держать зрителей в напряжении. В то же время он отметил, что фильму несколько не хватает психологической глубины.



"Невидимый гость": смотреть трейлер

"Поиск", 2018

IMDb: 7,6

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Шестнадцатилетняя девушка бесследно исчезает. Ее отец начинает собственное расследование, просматривая переписку, фотографии и социальные сети дочери. И вдруг выясняет, что знал о ее жизни примерно столько же, сколько случайный подписчик в инстаграме.

Что говорят критики: Кристи Лемир с RogerEbert.com отметила оригинальный способ повествования через экраны гаджетов, хотя и обратила внимание на некоторые сценарные условности. Фильм получил положительные отзывы за напряженную интригу и игру Джона Чо.



"Поиск": смотреть трейлер

"Забытый", 2017

IMDb: 7,4

Молодой человек становится свидетелем похищения старшего брата. Спустя 19 дней вот он неожиданно возвращается домой, но ведет себя совершенно иначе. Главный герой начинает подозревать, что перед ним вообще чужой человек. И это лишь начало истории, после которой доверять родственникам станет немного сложнее.

Что говорят критики: обозреватель AsianMovieWeb Манфред Зельцер отметил неожиданные сюжетные повороты, мрачную атмосферу и убедительную игру актеров. В то же время критик заметил, что некоторые объяснения событий выглядят надуманными.



"Забытый": смотреть трейлер

"Черный ящик", 2021

IMDb: 7,2

После загадочной авиакатастрофы талантливый аналитик Матье Вассер берется за расшифровку записей бортового самописца. Официальная версия трагедии кажется очевидной, но эксперт замечает странные несоответствия. Чем ближе он подходит к правде, тем опаснее становится расследование.

Что говорят критики: Французское издание Première отметило мастерское построение интриги и атмосферу недоверия. А Le Monde похвалило умение режиссера держать зрителя в напряжении, хотя и назвало развязку несколько предсказуемой.

"Черный ящик": смотреть трейлер

"Мистериум. Журнал 64", 2018

IMDb: 7,4

Во время ремонта старой квартиры строители находят за фальшивой стеной три мумифицированных тела. Все они сидят за накрытым столом, а четвертый стул остается пустым. Детективы Карл Мерк и Асад берутся за дело, которое приводит их к жутким событиям далекого прошлого.

Что говорят критики: Деннис Харви из Variety назвал фильм зрелищным и увлекательным триллером, хотя и раскритиковал поверхностное освещение некоторых сложных социальных тем. Лента является четвертой частью датской детективной франшизы, однако имеет отдельную центральную загадку.



"Мистериум. Журнал 64": смотреть трейлер

Ранее мы уже составили подборку " классных триллеров 90-х годов " с высокими рейтингами. Вы наверняка видели не все фильмы из нашего списка.