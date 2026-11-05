Платье из штор и роль на всю жизнь: почему "Унесенные ветром" до сих пор поражают зрителей

5 ноября родилась Вивьен Ли – актриса, которая навсегда ассоциируется со Скарлетт О'Хара. Ко дню рождения кинозвезды 24 Канал вспоминает "Унесенные ветром" – фильм, ставший одним из величайших триумфов Голливуда, но в то же время оставивший после себя немало противоречивых моментов.

Adv

популярные видео

Как Вивьен Ли получила роль, за которую боролись сотни актрис

Сегодня трудно представить кого-то другого в образе Скарлетт О'Хара. Однако продюсеры "Унесенных ветром" долго не могли найти исполнительницу главной роли. По разным данным, на кастинг пригласили около 1400 женщин, а десятки актрис прошли кинопробы. Среди претенденток были Джоан Беннетт, Джин Артур и Полетт Годдар.

Вивьен Ли на тот момент не была большой голливудской звездой. Ее кандидатуру заметили во время поисков актрисы, а окончательное решение приняли после знакомства с продюсером. Британка получила роль и сумела превзойти ожидания.

Реклама

Ее Скарлетт не была идеальной героиней: она эгоистична, упряма, порой жестока, но в то же время невероятно сильна. Именно за эту роль Ли получила свой первый "Оскар".

"Унесенные ветром": смотреть трейлер

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Восемь "Оскаров" и платье из штор

Премьера фильма состоялась в 1939 году. Режиссером выступил Виктор Флеминг, а вместе с Вивьен Ли в картине снялись Кларк Гейбл, Оливия де Хэвиленд и Гетти Мак-Дэниел.

"Унесенные ветром" поражали масштабом постановки, декорациями и костюмами. Один из самых известных образов Скарлетт – зеленое платье, которое героиня носит после потери привычной жизни. Его сшили из бархатных штор, и этот костюм стал одним из самых узнаваемых в истории кино.

В 1940 году картина получила восемь премий "Оскар", в том числе за лучший фильм, режиссуру и женские роли. Исторической стала победа Гетти Мак-Дэниел: она первой среди темнокожих актрис получила эту награду.

Реклама

Однако за триумфом скрывалась горькая реальность. Из-за расовой сегрегации Мак-Дэниел не допустили на премьеру фильма в Атланте вместе с другими темнокожими актерами. Даже после признания ее таланта дискриминация оставалась частью жизни Голливуда.

Кадр из фильма "Унесенные ветром" / IMDb

Почему сегодня критикуют "Унесенные ветром"

Несмотря на кинематографические достижения, у фильма есть проблемное наследие. В нем романтизируется американский Юг до Гражданской войны, а рабство показывается искаженно и без должного акцента на жестокости этой системы.

Темнокожих героев часто изображают как преданных слуг, которые якобы были довольны своим положением. Фильм сосредоточен преимущественно на переживаниях белых жителей Юга, а не на судьбах порабощенных людей.

Кадр из фильма "Унесенные ветром" / IMDb

Почему фильм стоит посмотреть хотя бы раз

"Унесенные ветром" – это возможность увидеть Голливуд в период его больших амбиций: масштабные декорации, яркие костюмы и актерские работы, ставшие частью истории кино.

Реклама

Особого внимания заслуживает Вивьен Ли. Ее Скарлетт не всегда вызывает симпатию, но точно не оставляет равнодушной. Это героиня, которая ошибается, борется, теряет и снова пытается начать сначала.

Кадр из фильма "Унесенные ветром" / IMDb

Если после масштабной голливудской классики хочется чего-то более легкого и уютного, стоит обратить внимание на романтическую комедию "Вам письмо".