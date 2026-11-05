Сукня зі штор і роль на все життя: чим "Звіяні вітром" досі вражають глядачів

5 листопада народилася Вів'єн Лі – акторка, яка назавжди асоціюється зі Скарлетт О'Гарою. До дня народження кінозірки 24 Канал згадує "Звіяні вітром" – фільм, який став одним із найбільших тріумфів Голлівуду, але водночас залишив по собі чимало суперечливих моментів.

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Як Вів'єн Лі отримала роль, за яку боролися сотні акторок

Сьогодні важко уявити когось іншого в образі Скарлетт О'Гари. Однак продюсери "Звіяних вітром" довго не могли знайти виконавицю головної ролі. За різними даними, на кастинг запросили близько 1400 жінок, а десятки акторок пройшли кінопроби. Серед претенденток були Джоан Беннетт, Джин Артур і Полетт Годдар.

Вів'єн Лі на той момент не була великою голлівудською зіркою. Її кандидатуру помітили під час пошуків акторки, а остаточне рішення ухвалили після знайомства з продюсером. Британка отримала роль і зуміла перевершити очікування.

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Її Скарлетт не була ідеальною героїнею: вона егоїстична, вперта, часом жорстока, але водночас неймовірно сильна. Саме за цю роль Лі отримала свій перший "Оскар".

"Звіяних вітром": дивитись трейлер

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Вісім "Оскарів" і сукня зі штор

Прем'єра фільму відбулася у 1939 році. Режисером став Віктор Флемінг, а разом із Вів'єн Лі у стрічці зіграли Кларк Гейбл, Олівія де Гевіленд і Гетті Мак-Деніел.

"Звіяні вітром" вражали масштабом постановки, декораціями та костюмами. Один із найвідоміших образів Скарлетт – зелена сукня, яку героїня носить після втрати звичного життя. Її пошили з оксамитових штор, і цей костюм став одним із найвпізнаваніших в історії кіно.

У 1940 році стрічка здобула вісім конкурентних премій "Оскар", зокрема за найкращий фільм, режисуру та жіночі ролі. Історичною стала перемога Гетті Мак-Деніел: вона першою серед темношкірих акторок отримала цю нагороду.

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Однак за тріумфом ховалася гірка реальність. Через расову сегрегацію Мак-Деніел не допустили на прем'єру фільму в Атланті разом з іншими темношкірими акторами. Навіть після визнання її таланту дискримінація залишалася частиною життя Голлівуду.

Кадр з фільму "Звіяні вітром" / IMDb

За що сьогодні критикують "Звіяні вітром"

Попри кінематографічні досягнення, стрічка має проблемну спадщину. У ній романтизують американський Південь до Громадянської війни, а рабство показують викривлено й без належного акценту на жорстокості цієї системи.

Темношкірих героїв часто зображують як відданих слуг, які нібито були задоволені своїм становищем. Фільм зосереджується переважно на переживаннях білих жителів Півдня, а не на долях поневолених людей.

Кадр з фільму "Звіяні вітром" / IMDb

Чому фільм варто подивитися хоча б раз

"Звіяні вітром" – це можливість побачити Голлівуд у період його великих амбіцій: масштабні декорації, виразні костюми та акторські роботи, які стали частиною історії кіно.

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Особливої уваги заслуговує Вів'єн Лі. Її Скарлетт не завжди викликає симпатію, але точно не залишає байдужою. Це героїня, яка помиляється, бореться, втрачає і знову намагається почати спочатку.

Кадр з фільму "Звіяні вітром" / IMDb

Якщо після масштабної голлівудської класики хочеться чогось легшого й затишнішого, варто звернути увагу на романтичну комедію "Вам лист".