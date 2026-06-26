24 Канал, к 29-й годовщине выхода фильмов о Гарри, собрал самые заметные различия между книжной и кинематографической версиями истории о мальчике, которым восхищаются по всему миру.



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Начало истории было совсем другим

В фильме "Философский камень" всё начинается со встречи Дамблдора, Макгонагалл и Хэгрида. А вот в книге перед этим есть ещё целая глава, где волшебники по всей Британии празднуют падение Волдеморта. Атмосферы грандиозного события в фильме немного не хватает.

Карта мародеров скрывает гораздо больше



Гарри Поттер / Кадр из фильма

Для зрителей это просто волшебная карта, которая показывает всех в Хогвартсе. В книгах же подробно объясняется, кто её создал и почему история Питера Петигрю, Сириуса Блэка и отца Гарри настолько важна для всей саги.

Знакомство Гарри с Квирелом

В книге Гарри без проблем пожимает руку профессору Квирелу ещё до начала учёбы. В фильме же тот избегает любого прикосновения. Небольшое изменение, которое породило немало вопросов среди внимательных фанатов.

Гарри и Дадли расстались совсем не так

Экранизация почти обошла стороной момент прощания Гарри с кузеном. В книге же эта сцена неожиданно показывает Дадли с совершенно другой стороны и даже заставляет немного ему посочувствовать.

Глаза Гарри – не совсем мамины

На протяжении всей франшизы герои неоднократно повторяют, что Гарри унаследовал глаза Лили Поттер. Проблема лишь в том, что в книгах они зелёные, а в фильмах – голубые. Контактные линзы, похоже, так и не смогли превзойти комфорт актера.

Джини совсем не такая

Книжная Джинни – смелая, уверенная в себе и остроязычная. В фильмах её сделали гораздо тише, а роман с Гарри развивается настолько стремительно, что у многих зрителей возник вопрос: "А когда они вообще успели влюбиться?"

Добби сделал гораздо больше

В фильмах немало важных поступков эльфа отдали другим героям. Именно Добби помог Гарри найти жаборости перед вторым заданием Турнира трёх волшебников и сыграл гораздо большую роль в развитии событий, чем это показали на экране.

Рон и Гермиона ссорились гораздо чаще

В книгах их отношения далеки от идеальных. Ссоры, ревность и обиды постепенно перерастают в симпатию. В фильмах это развитие значительно сократили, поэтому финальный роман для части зрителей выглядел несколько неожиданным.

Некоторые герои вообще не попали на экран

Полтергейст Пивз, эльф Винки и ещё несколько второстепенных персонажей так и остались только на страницах книг. Вместе с ними исчезли целые сюжетные линии, которые делали мир Гарри Поттера ещё глубже.

Прошлое Волдеморта сократили до минимума

В "Принце-полукровке" большая часть истории о детстве Волдеморта просто не попала в фильм. Из-за этого его персонаж получился менее глубоким.

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