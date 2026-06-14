24 Канал подборка из семи высокорейтинговых фильмов,, получивших свою оценку не просто так.

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"Темный рыцарь", 2008

Рейтинг IMDb: 9,1

Бэтмен продолжает бороться с преступностью в Готэме, а на его пути появляется анархист Джокер. Противостояние между ними приводит даже к расколу в обществе.

"Темный рыцарь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Форрест Гамп", 1994

Рейтинг IMDb: 8,8

Простодушный и добрый Форрест случайно становится свидетелем и участником важнейших событий американской истории второй половины XX века. Жизненные испытания не отнимают у него веры в людей и любви к подруге Дженни.

"Форрест Гамп": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бойцовский клуб", 1999

Рейтинг IMDb: 8,8

Одинокий офисный работник однажды знакомится с харизматичным Тайлером Дерденом и вместе с ним создает подпольный бойцовский клуб. Впоследствии эта организация превращается в опасное движение.

"Бойцовский клуб": смотрите онлайн трейлер фильма

"Молчание ягнят", 1991

Рейтинг IMDb: 8,6

Молодая агент ФБР обращается за помощью к заключенному серийному убийце и психиатру Ганнибалу Лектеру. Она хочет понять психологию преступника, чтобы поймать другого опасного маньяка.

"Молчание ягнят": смотрите онлайн трейлер фильма

"Зеленая миля", 1999

Рейтинг IMDb: 8,6

Сотрудники блока "смертников" знакомятся с Джоном Коффи – гигантом, которого осудили за ужасное преступление. Вскоре они узнают, что у заключенного есть необыкновенный дар, и именно это заставляет их сомневаться в его виновности.

"Зеленая миля": смотрите онлайн трейлер фильма

"Паразиты", 2019

Рейтинг IMDb: 8,5

Семье Ким удается устроиться на работу к состоятельной семье Пак, скрывая свои настоящие родственные связи. Такой хитрый план приводит к непредсказуемым событиям.

"Паразиты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сияние", 1980

Рейтинг IMDb: 8,4

Писатель Джек Торренс вместе с женой и сыном остаются присматривать за отдаленным отелем на зимний сезон. Изоляция и мистические силы отеля влияют на то, что главный герой начинает терять связь с реальностью.

"Сияние": смотрите онлайн трейлер фильма

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