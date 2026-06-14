24 Канал подборка из семи высокорейтинговых фильмов,, получивших свою оценку не просто так.
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"Темный рыцарь", 2008
Рейтинг IMDb: 9,1
Бэтмен продолжает бороться с преступностью в Готэме, а на его пути появляется анархист Джокер. Противостояние между ними приводит даже к расколу в обществе.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
"Темный рыцарь": смотрите онлайн трейлер фильма
"Форрест Гамп", 1994
Рейтинг IMDb: 8,8
Простодушный и добрый Форрест случайно становится свидетелем и участником важнейших событий американской истории второй половины XX века. Жизненные испытания не отнимают у него веры в людей и любви к подруге Дженни.
"Форрест Гамп": смотрите онлайн трейлер фильма
"Бойцовский клуб", 1999
Рейтинг IMDb: 8,8
Одинокий офисный работник однажды знакомится с харизматичным Тайлером Дерденом и вместе с ним создает подпольный бойцовский клуб. Впоследствии эта организация превращается в опасное движение.
"Бойцовский клуб": смотрите онлайн трейлер фильма
"Молчание ягнят", 1991
Рейтинг IMDb: 8,6
Молодая агент ФБР обращается за помощью к заключенному серийному убийце и психиатру Ганнибалу Лектеру. Она хочет понять психологию преступника, чтобы поймать другого опасного маньяка.
"Молчание ягнят": смотрите онлайн трейлер фильма
"Зеленая миля", 1999
Рейтинг IMDb: 8,6
Сотрудники блока "смертников" знакомятся с Джоном Коффи – гигантом, которого осудили за ужасное преступление. Вскоре они узнают, что у заключенного есть необыкновенный дар, и именно это заставляет их сомневаться в его виновности.
"Зеленая миля": смотрите онлайн трейлер фильма
"Паразиты", 2019
Рейтинг IMDb: 8,5
Семье Ким удается устроиться на работу к состоятельной семье Пак, скрывая свои настоящие родственные связи. Такой хитрый план приводит к непредсказуемым событиям.
"Паразиты": смотрите онлайн трейлер фильма
"Сияние", 1980
Рейтинг IMDb: 8,4
Писатель Джек Торренс вместе с женой и сыном остаются присматривать за отдаленным отелем на зимний сезон. Изоляция и мистические силы отеля влияют на то, что главный герой начинает терять связь с реальностью.
"Сияние": смотрите онлайн трейлер фильма
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