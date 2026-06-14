24 Канал підібрав аж сім високорейтингових фільмів, які отримали свою оцінку не просто так.

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"Темний лицар", 2008

Рейтинг IMDb: 9,1

Бетмен продовжує боротись проти злочинності у Ґотемі, а на його шляху з'являється анархіст Джокер. Протистояння між ними призводить навіть до розколу у суспільстві.

"Темний лицар": дивіться онлайн трейлер фільму

"Форрест Ґамп", 1994

Рейтинг IMDb: 8,8

Простодушний і добрий Форрест випадково стає свідком та учасником найважливіших подій американської історії другої половини XX століття. Життєві випробування не забрають у нього віри у людей і кохання до подруги Дженні.

"Форрест Ґамп": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бійцівський клуб", 1999

Рейтинг IMDb: 8,8

Самотній офісний працівник одного дня знайомиться з харизматичним Тайлером Дерденом і разом із ним створює підпільний бійцівський клуб. Згодом ця організація перетворюється на небезпечний рух.

"Бійцівський клуб": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мовчання ягнят", 1991

Рейтинг IMDb: 8,6

Молода агентка ФБР звертається за допомогою до ув'язненого серійного вбивці та психіатра Ганнібала Лектера. Вона хоче зрозуміти психологію злочинця, щоб упіймати іншого небезпечного маніяка.

"Мовчання ягнят": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зелена миля", 1999

Рейтинг IMDb: 8,6

Працівники блоку "смертників" знайомляться з Джоном Коффі – велетнем, якого засудили за жахливий злочин. Незабаром вони дізнаються, що ув'язнений має надзвичайний дар, і саме це змушує їх сумніватись у його вині.

"Зелена миля": дивіться онлайн трейлер фільму

"Паразити", 2019

Рейтинг IMDb: 8,5

Родині Кім вдається влаштуватись на роботу до заможної сім'ї Паків, приховуючи свої справжні родинні зв'язки. Такий хитрий план призводить до непередбачуваних подій.

"Паразити": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сяйво", 1980

Рейтинг IMDb: 8,4

Письменник Джек Торренс разом із дружиною та сином залишаються доглядати віддалений готель на зимовий сезон. Ізоляція та містичні сили готелю впливають на те, що головний герой починає втрачати зв'язок із реальністю.

"Сяйво": дивіться онлайн трейлер фільму

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