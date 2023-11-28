Лучший рождественский фильм всех времен: 8 малоизвестных фактов о "Сам дома"

Это любимая история всех времен не только детей, но и взрослых. "Сам дома" – это лента, без которой не обходится ни один зимний период настоящих кинолюбов.

Узнайте интересные факты об истории чудаковатой семьи Маккалистеров, собравшейся в отпуск, и забыла дома Кевина на сайте 24 Канала.

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Интересные факты о фильме "Сам дома"

Фильм "Сам дома" вышел в прокат 16 ноября 1990 года, однако идея знать историю о оставшемся дома сам мальчике возникла у Джона Гьюза во время работы над фильмом "Дядюшка Бак". В этом комедийном семейном фильме маленький Маколей Калкин исполнил роль одного из трех детей, за которым дядюшка должен был ухаживать, пока мама была в командировке.

"Дядюшка Бак": смотрите онлайн трейлер фильма

Комедия настолько полюбилась публике, что попала в Книгу рекордов Гиннесса за безумные кассовые сборы в прокате — около 533 миллионов долларов.

Актер, исполнявший роль вора Марва, согласился снимать всего один дубль в сцене с тарантулом. Мужчина выразил на своем лице вид страха и делал вид, что кричит, потому что он мог испугать паука. А на самом деле звук был записан позже.

Гаджет Толкбой, которым умело пользовался Кевин в фильме, не был реальным. Однако по спросу поклонников комедии такое устройство было выпущено в продажу.

Фильм "Ангелы с грязными лицами" о грабителях, которым мальчик отпугивал воров, также выдумка. Его специально создали для комедии "Сам дома".

В сцене одного из эпизодов, вор Гарри укусил палец Кевина. Это был реальный укус, и у Маколея Калкина остался шрам.

Фильм был снят в 1989 году, когда еще не было доступа к спецэффектам, компьютерной графике и различным мягким конструкциям для актеров, на которые они могли бы упасть. Таким образом, все падения, которые мы видим в фильме, реальны, и их выполняли каскадеры актеров. Режиссер Крис Коламбус признавался, что после каждой сцены с падением он спрашивал, все ли в порядке с каскадером и жив ли он.

Для создателей фильма было важно передать рождественскую атмосферу. Поэтому съемочная группа ждала снежного дня. Когда наконец-то наступил подходящий момент, они сразу же сняли необходимые кадры. Для того чтобы создать эффект красивого снегопада, использовали белые картофельные хлопья, которые развеивали специальной техникой.

"Сам дома" – любимый праздничный фильм всех времен

По сюжету большая семья Маккаллистеров готовится к празднованию рождественских каникул в Париже. Перед отъездом в доме царит непорядок, и все заняты подготовкой к путешествию, не замечая 8-летнего Кевина. Между тем, бандит Гарри Лайм, переодевшись у сотрудника полиции, решает изучить все защитные системы дома для ограбления, когда владельцев не будет.

Вечер перед отъездом завершается конфликтом между Кевином и его старшим братом Баззом, съедающим его любимую пиццу. За это Кевина наказывают и отправляют спать на третий этаж. В пути Кевин, уставший от ссоры, выражает желание: больше никогда не видеть свою семью. Это желание совсем скоро станет реальностью.

"Сам дома" 1: смотрите онлайн трейлер фильма