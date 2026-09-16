5 приключенческих фильмов, которые можно смотреть всей семьей

Иногда лучший план на вечер – просто собраться вместе, включить хороший фильм и никуда не спешить. Особенно если фильм такой, что детям будет интересно, а взрослым не придется героически бороться со сном.

В этой подборке от 24 Канала – приключения, магия, призраки, шоколад и немного сказки. То есть все, что нужно для уютного семейного просмотра без долгих споров о том, что именно включить.

"Маревокрай"

Год: 2022

Жанр: приключения, фэнтези, семейный

IMDb: 6,7

После потери отца девочка Немо находит карту волшебного мира снов – Маревокрая. Там она знакомится с эксцентричным Флипом в исполнении Джейсона Момоа и отправляется на поиски жемчужины, способной исполнить ее самое заветное желание.

Что говорят критики: профессиональная пресса была сдержанной – на Rotten Tomatoes у фильма всего 42%, зато зрители поставили значительно более высокие 85%. Критики сетовали на перегруженный сюжет, тогда как зрители хвалили красивый вымышленный мир, актеров и семейную историю.

"Страна грез": смотреть трейлер

"Усадьба с привидениями"

Год: 2023

Жанр: фэнтези, комедия, приключения

IMDb: 6,0

Габби вместе с сыном покупает старинное поместье в Новом Орлеане. В комплекте с недвижимостью бесплатно прилагается то, что риэлтор почему-то забыл упомянуть, – целая компания призраков. Чтобы выселить сверхъестественных жильцов, герои собирают команду из экстрасенса, священника, историка и эксперта по паранормальным явлениям.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes показывает, что лишь 38% критиков сочли, что фильму не хватает ни настоящего страха, ни более острого юмора. А вот зрители оказались гораздо благосклоннее – 84%: им понравились актеры, атмосфера и легкое сочетание комедии с мистикой.

"Усадьба с привидениями": смотреть трейлер

"Вонка"

Год: 2023

Жанр: приключения, фэнтези, комедия, мюзикл

IMDb: 6,9

Еще до шоколадной фабрики, золотых билетов и весьма сомнительной техники безопасности Вилли Вонка был молодым мечтателем, который хотел открыть собственный магазин сладостей. Но местные шоколадные магнаты не очень рады конкуренту. Поэтому герою Тимоти Шаламе придется бороться с картелем кондитеров, находить друзей и доказывать, что немного магии иногда эффективнее бизнес-плана.

Что говорят критики: здесь все намного слаще – 82% от критиков и 90% от зрителей на Rotten Tomatoes. Им понравились теплая атмосфера, музыка и то, как режиссер Пол Кинг осъвременил героя.

"Вонка": смотреть трейлер

"Мэри Поппинс возвращается"

Год: 2018

Жанр: семейный, мюзикл, фэнтези, приключения

IMDb: 6,6

Прошли годы, дети Бэнксов давно стали взрослыми и столкнулись со всем набором взрослых проблем – долгами, утратами и угрозой остаться без дома. И именно тогда с неба, как самая эффективная социальная служба Великобритании, возвращается Мэри Поппинс. На этот раз – в исполнении Эмили Блант.

Что говорят критики: фильм получил 80% от критиков и 65% от зрителей на Rotten Tomatoes. Обозреватели отмечали игру Эмили Блант и семейную атмосферу, хотя часто подчеркивали, что сиквел слишком сильно держится за магию оригинала.

"Мэри Поппинс возвращается": смотреть трейлер

"Дамбо"

Год: 2019

Жанр: семейное фэнтези, приключения

IMDb: 6,2

В цирке рождается слоненок с непропорционально большими ушами, из-за которых над ним все смеются. А потом выясняется мелочь: Дамбо умеет летать. И вдруг те же самые люди, которые только что смеялись, видят в нем главную звезду шоу. Человечество, одним словом, за сто лет особо не изменилось.

Что говорят критики: реакция оказалась неоднозначной – 46 % критиков и 47 % зрителей на Rotten Tomatoes. Хвалили визуальный стиль Бертона и самого Дамбо, но сюжет части рецензентов показался слишком перегруженным.

"Дамбо": смотреть трейлер

А еще для семейного просмотра у нас есть подборка мультфильмов из 90-х, о которых все, возможно, уже забыли.