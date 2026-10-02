Не знаете, что посмотреть: 5 новых фильмов разных жанров

Иногда выбор фильма занимает больше времени, чем сам фильм. Один хочет романтики, другой – крови и вампиров, а третий после рабочей недели согласен буквально на все, лишь бы не читать описания сюжета в Википедии.

24 Канал собрал 5 относительно новых фильмов разных жанров – от гонок с Брэдом Питтом до романтической драмы с Педро Паскалем. Так что шанс найти здесь что-то по душе значительно выше.

"F-1"

Год: 2025

Жанр: спортивная драма, экшн

IMDb: 7,6

Сонни Хейз когда-то был одним из самых перспективных гонщиков Формулы-1, но после аварии его большая карьера так и не стала большой. Спустя десятилетие он получает шанс вернуться на трассу и помочь команде, которая находится на грани провала.

В главной роли – Брэд Питт, который доказывает, что даже за 60 можно выглядеть так, будто ты только что случайно зашел в болид по пути за кофе. Его напарником становится молодой гонщик Джошуа Пирс, и очень быстро командная работа превращается в соперничество.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма 82% положительных рецензий, а зрительская оценка еще выше – 97%. Рецензенты хвалили харизму Брэда Питта, зрелищные гонки и режиссуру Джозефа Косински, хотя сюжет называли довольно предсказуемым.

"F1": смотреть трейлер

"Грешники"

Год: 2025

Жанр: хоррор, триллер, драма

IMDb: 7,5

Братья-близнецы возвращаются в родной городок, надеясь оставить проблемное прошлое позади и начать все сначала. План прекрасен – примерно до того момента, когда они понимают, что дома их ждали не только старые знакомые.

Майкл Б. Джордан здесь играет сразу двух братьев, а режиссер Райан Куглер смешивает вампирский хоррор, музыку, историческую драму и южную готику. Звучит как жанровый салат, но на этот раз повар знал, что делает.

Что говорят критики: "Грешники" получили 97% на Rotten Tomatoes. Критики особенно отмечали операторскую работу, музыку, двойное перевоплощение Майкла Б. Джордана и то, как Куглер сумел превратить историю о вампирах в гораздо более масштабное повествование.

"Грешники": смотреть трейлер

"Компаньйон"

Год: 2025

Жанр: фантастика, триллер, черная комедия

IMDb: 6,9

Айрис вместе со своим парнем Джошем отправляется на выходные в роскошный дом у озера. Компания друзей, красивое место, алкоголь – все указывает на вполне нормальные выходные.

Пока не выясняется, что один человек в компании – совсем не тот, за кого себя выдает. Дальше лучше знать как можно меньше, потому что значительная часть удовольствия от "Компаньона" держится именно на сюрпризах.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма 93%. Обозреватели хвалили черный юмор, сюжетные повороты и то, что фильм не ограничивается одним большим твистом, а продолжает развивать свою безумную идею дальше.

"Компаньон": смотреть трейлер

"Материалисты"

Год: 2025

Жанр: мелодрама, комедия, драма

IMDb: 6,2

Люси – успешная нью-йоркская сваха, которая профессионально подбирает идеальные пары для других людей. С собственной личной жизнью, конечно, все немного сложнее – иначе фильм закончился бы через 15 минут.

Она оказывается между богатым, красивым и почти идеальным мужчиной в исполнении Педро Паскаля и бывшим парнем, которого играет Крис Эванс. А дальше начинается разговор о том, можно ли вообще оценить любовь по списку требований, зарплате и количеству квадратных метров.

Что говорят критики: у "Материалистов" 77% на Rotten Tomatoes. Критики отмечали, что это в гораздо большей степени драма о современных отношениях, чем классическая легкая романтическая комедия. Особенно хвалили актерское трио Дакоты Джонсон, Педро Паскаля и Криса Эванса.

"Материалисты": смотреть трейлер

"Баллада об острове Уоллис"

Год: 2025

Жанр: комедия, драма, музыка

IMDb: 7,4

Эксцентричный победитель лотереи Чарльз живет один на отдаленном острове и решает осуществить давнюю мечту – пригласить к себе любимых музыкантов и устроить частный концерт.

Проблема в том, что когда-то музыканты были не только дуэтом, но и парой. И их встреча спустя много лет приносит с собой достаточно старых обид, ностальгии и неловких пауз, чтобы частный концерт превратился в очень личную терапию.

Что говорят критики: фильм имеет впечатляющие 97% на Rotten Tomatoes. Рецензенты называли его теплой, смешной и немного меланхоличной историей, которая умудряется быть сентиментальной, но не превращается в сахарный сироп.

"Баллада об острове Уоллис": смотреть трейлер

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