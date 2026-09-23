Лучше не злить: 3 фильма о женской мести, в которых обидчикам очень не повезло
Есть фильмы, в которых героиня переживает обиду, плачет под одеялом и постепенно учится отпускать прошлое. А есть другой жанр –, в котором она встает, вытирает слезы и начинает составлять список тех, у кого сегодня будет очень плохой день.
24 Канал собрал 3 фильма о женской мести, в которых главные героини не ждут, пока справедливость как-то сама найдет свой путь. Здесь много злости, черного юмора и самых разных способов сказать: "Ты зря это сделал".
"Месть"
Год: 2017
IMDb: 6,4
Жанр: триллер, хоррор, драма
Джен приезжает на отдых с состоятельным любовником, но романтическая поездка очень быстро превращается в кошмар. После жестокого нападения ее оставляют умирать, однако героиня выживает. И дальше уже охотники сами становятся добычей.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма 92%. Обозреватели хвалят режиссера Корали Фаржа за то, что она взяла знакомый жанр revenge-thriller и сделала его визуально стильным, жестким и в то же время феминистским.
"Месть": смотреть трейлер
"Гнев Бекки"
Год: 2023
IMDb: 6,2
Жанр: боевик, триллер, черная комедия
Спустя два года после событий первого фильма Бекки пытается начать нормальную жизнь. Но в ее дом врывается вооруженная группа, нападает на близкого ей человека и похищает собаку. И вот тут они совершают стратегическую ошибку: Бекки снова очень злая.
Что говорят критики: у фильма 89 % на Rotten Tomatoes. Рецензенты называют его кровавым, бесстыдно глуповатым в хорошем смысле и очень веселым жанровым аттракционом, а Лулу Уилсон хвалят за то, что она уверенно держит весь этот хаос на себе.
"Гнев Бекки": смотреть трейлер
"Перспективная девушка"
Год: 2020
IMDb: 7,5
Жанр: триллер, драма, черная комедия
Кэсси когда-то была перспективной студенткой-медиком, но трагедия с ее близкой подругой полностью изменила ее жизнь. Теперь по ночам она притворяется сильно пьяной женщиной в барах и проверяет, кто из "хороших парней" решит воспользоваться ситуацией.
Что говорят критики: картина имеет 90% на Rotten Tomatoes. Критики хвалят Кэри Маллиган, яркий стиль Эмеральд Феннел и то, как фильм сочетает месть, травму, черный юмор и очень неудобные вопросы об ответственности.
"Перспективная девушка": смотреть трейлер
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