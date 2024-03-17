Ищете хороший испанский сериал для домашнего просмотра? Кино 24 подготовило для вас 5 испанских сериалов, которые стоит посмотреть.
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"Элита", 2018
Этот сериал испанского производства входит в списки лучшего молодежного кино последних лет по отзывам зрителей.
Сюжет рассказывает об элитной школе Лас Энчинас, где учатся дети влиятельных родителей. Начинается сериал с появления 3 подростков, которые являются выходцами из простых семей. Их появление производит эффект разорвавшейся бомбы,.
Элитная школа встретила новичков Надю, Криса и Самуэля достаточно холодно. Самой большой преградой в развитии взаимоотношений стали классовые различия между детьми из обычных семей и наследниками больших состояний.
Сериал наполнен многогранностью. В нем нашли отражение все стороны жизни подростков: любовь, ненависть, дружба, предательство, осознание собственного я, религиозные убеждения и предубеждения. Под все это гармонично вписывается и неплохая детективная линия, которой также место в этом сериале.
"Элита": смотрите онлайн трейлер сериала
"Бумажный дом", 2017
Эта авантюрная драма гарантированно поглощает зрителей с головой в водоворот событий. Сериал с закрученным сюжетом о необычном ограблении входит в топ современных испанских сериалов.
Так, под руководством гениального Профессора 8 умелых грабителей замахнулась на самый охраняемый объект Испании,. Речь идет о Королевском монетном дворе. Чтобы осуществить такой дерзкий замысел преступники имеют в планах захватить монетный двор и берут заложников. Однако 67 захваченных людей это не то, что может запросто спутать преступникам карты, и привести криминальную затею к непредсказуемой развязке.
"Бумажный дом": смотрите онлайн трейлер сериала
"Визави", 2015
Сюжет рассказывает судьбу юной Макарены, жертвы страсти к своему боссу, который ее подставил.
Ее несправедливо обвинили в том, что она разворовала 2 миллиона евро. Из-за такого обвинения героиня попадает в женскую колонию строгого режима. Однако Макарену не ждет там легкая судьба. Девушку ждут суровые испытания в компании отъявленных уголовниц, в результате которых она или сломается, или выйдет на свободу другим человеком.
"Визави": смотрите онлайн трейлер сериала
"Стыд. Испания", 2018
Этот сериал – адаптация популярного норвежского сериала о 16-летних мальчиках и девочках нового поколения, которые не могут представить своей жизни без гаджетов и соцсетей. Такая зависимость очень влияет на поведение подростков. Отношение к дружбе, любви, сексу и даже к себе формируется под влиянием интернета.
Авторы подростковой мелодрамы показывают жизнь молодых героев, иллюстрируя влияние цифровой эпохи на их мировоззрение.
"Стыд. Испания": смотрите онлайн трейлер сериала
"Клуб Воронов", 2015
Комедийный сериал рассказывает о брате и сестре, которым в наследство от отца достается не огромное состояние, а футбольный клуб.
Они всеми силами пытаются поделить его между собой и решить, кто же больше подходит на роль управителя, но каждый уверен, что справится с этой ролью лучше.
Мексиканские страсти в испаноязычном сериале вокруг футбола очень увлекательное действо.
"Клуб Воронов": смотрите онлайн трейлер сериала
Приготовьте попкорн и просматривайте самые популярные испанские сериалы, которые успели стать любимыми для миллионов зрителей.