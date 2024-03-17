Ищете хороший испанский сериал для домашнего просмотра? Кино 24 подготовило для вас 5 испанских сериалов, которые стоит посмотреть.

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"Элита", 2018

Этот сериал испанского производства входит в списки лучшего молодежного кино последних лет по отзывам зрителей.

Сюжет рассказывает об элитной школе Лас Энчинас, где учатся дети влиятельных родителей. Начинается сериал с появления 3 подростков, которые являются выходцами из простых семей. Их появление производит эффект разорвавшейся бомбы,.

Элитная школа встретила новичков Надю, Криса и Самуэля достаточно холодно. Самой большой преградой в развитии взаимоотношений стали классовые различия между детьми из обычных семей и наследниками больших состояний.

Сериал наполнен многогранностью. В нем нашли отражение все стороны жизни подростков: любовь, ненависть, дружба, предательство, осознание собственного я, религиозные убеждения и предубеждения. Под все это гармонично вписывается и неплохая детективная линия, которой также место в этом сериале.

"Элита": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бумажный дом", 2017

Эта авантюрная драма гарантированно поглощает зрителей с головой в водоворот событий. Сериал с закрученным сюжетом о необычном ограблении входит в топ современных испанских сериалов.

Так, под руководством гениального Профессора 8 умелых грабителей замахнулась на самый охраняемый объект Испании,. Речь идет о Королевском монетном дворе. Чтобы осуществить такой дерзкий замысел преступники имеют в планах захватить монетный двор и берут заложников. Однако 67 захваченных людей это не то, что может запросто спутать преступникам карты, и привести криминальную затею к непредсказуемой развязке.

"Бумажный дом": смотрите онлайн трейлер сериала

"Визави", 2015

Сюжет рассказывает судьбу юной Макарены, жертвы страсти к своему боссу, который ее подставил.

Ее несправедливо обвинили в том, что она разворовала 2 миллиона евро. Из-за такого обвинения героиня попадает в женскую колонию строгого режима. Однако Макарену не ждет там легкая судьба. Девушку ждут суровые испытания в компании отъявленных уголовниц, в результате которых она или сломается, или выйдет на свободу другим человеком.

"Визави": смотрите онлайн трейлер сериала

"Стыд. Испания", 2018

Этот сериал – адаптация популярного норвежского сериала о 16-летних мальчиках и девочках нового поколения, которые не могут представить своей жизни без гаджетов и соцсетей. Такая зависимость очень влияет на поведение подростков. Отношение к дружбе, любви, сексу и даже к себе формируется под влиянием интернета.

Авторы подростковой мелодрамы показывают жизнь молодых героев, иллюстрируя влияние цифровой эпохи на их мировоззрение.

"Стыд. Испания": смотрите онлайн трейлер сериала

"Клуб Воронов", 2015

Комедийный сериал рассказывает о брате и сестре, которым в наследство от отца достается не огромное состояние, а футбольный клуб.

Они всеми силами пытаются поделить его между собой и решить, кто же больше подходит на роль управителя, но каждый уверен, что справится с этой ролью лучше.

Мексиканские страсти в испаноязычном сериале вокруг футбола очень увлекательное действо.

"Клуб Воронов": смотрите онлайн трейлер сериала

Приготовьте попкорн и просматривайте самые популярные испанские сериалы, которые успели стать любимыми для миллионов зрителей.