Невозможно поставить на паузу: испанские сериалы с высоким рейтингом

Испанский кинематограф на протяжении последних лет неустанно набирает популярность. Сериалы испанского производства завораживают яркими сюжетами, эмоциональными диалогами, от которых невозможно оторваться.

Ищете хороший испанский сериал для домашнего просмотра? Кино 24 подготовило для вас 5 испанских сериалов, которые стоит посмотреть.

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"Элита", 2018

Этот сериал испанского производства входит в списки лучшего молодежного кино последних лет по отзывам зрителей.

Сюжет рассказывает об элитной школе Лас Энчинас, где учатся дети влиятельных родителей. Начинается сериал с появления 3 подростков, которые являются выходцами из простых семей. Их появление производит эффект разорвавшейся бомбы,.

Элитная школа встретила новичков Надю, Криса и Самуэля достаточно холодно. Самой большой преградой в развитии взаимоотношений стали классовые различия между детьми из обычных семей и наследниками больших состояний.

Сериал наполнен многогранностью. В нем нашли отражение все стороны жизни подростков: любовь, ненависть, дружба, предательство, осознание собственного я, религиозные убеждения и предубеждения. Под все это гармонично вписывается и неплохая детективная линия, которой также место в этом сериале.

"Элита": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бумажный дом", 2017

Эта авантюрная драма гарантированно поглощает зрителей с головой в водоворот событий. Сериал с закрученным сюжетом о необычном ограблении входит в топ современных испанских сериалов.

Так, под руководством гениального Профессора 8 умелых грабителей замахнулась на самый охраняемый объект Испании,. Речь идет о Королевском монетном дворе. Чтобы осуществить такой дерзкий замысел преступники имеют в планах захватить монетный двор и берут заложников. Однако 67 захваченных людей это не то, что может запросто спутать преступникам карты, и привести криминальную затею к непредсказуемой развязке.

"Бумажный дом": смотрите онлайн трейлер сериала

"Визави", 2015

Сюжет рассказывает судьбу юной Макарены, жертвы страсти к своему боссу, который ее подставил.

Ее несправедливо обвинили в том, что она разворовала 2 миллиона евро. Из-за такого обвинения героиня попадает в женскую колонию строгого режима. Однако Макарену не ждет там легкая судьба. Девушку ждут суровые испытания в компании отъявленных уголовниц, в результате которых она или сломается, или выйдет на свободу другим человеком.

"Визави": смотрите онлайн трейлер сериала

"Стыд. Испания", 2018

Этот сериал – адаптация популярного норвежского сериала о 16-летних мальчиках и девочках нового поколения, которые не могут представить своей жизни без гаджетов и соцсетей. Такая зависимость очень влияет на поведение подростков. Отношение к дружбе, любви, сексу и даже к себе формируется под влиянием интернета.

Авторы подростковой мелодрамы показывают жизнь молодых героев, иллюстрируя влияние цифровой эпохи на их мировоззрение.

"Стыд. Испания": смотрите онлайн трейлер сериала

"Клуб Воронов", 2015

Комедийный сериал рассказывает о брате и сестре, которым в наследство от отца достается не огромное состояние, а футбольный клуб.

Они всеми силами пытаются поделить его между собой и решить, кто же больше подходит на роль управителя, но каждый уверен, что справится с этой ролью лучше.

Мексиканские страсти в испаноязычном сериале вокруг футбола очень увлекательное действо.

"Клуб Воронов": смотрите онлайн трейлер сериала

Приготовьте попкорн и просматривайте самые популярные испанские сериалы, которые успели стать любимыми для миллионов зрителей.