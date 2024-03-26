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Лучшие корейские дорамы

"Майская юность"

Рейтинг IMDb: 8.4

Лента относится к жанрам мелодрамы и истории. Режиссером этого является Сон Мин-ёп, который осуществил успешное сочетание своих режиссерских талантов с чрезвычайным актерским составом.

"Майская юность": смотрите онлайн трейлер сериала

Сюжет разворачивается в корейском городе Кванджу в мае 1980 года. Страна находится в неспокойное время, связанное с политической и общественной напряженностью. Однако именно на этом фоне молодой студент медицинского колледжа встречает медсестру, и они влюбляются друг в друга.

"Майская юность" рассказывает историю их любви и настоящей дружбы в условиях сложных общественно-политических обстоятельств. Фильм акцентирует на жизненных ценностях, простоте и важности маленьких радостях в трудные времена.

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

"Алхимия душ"

Рейтинг IMDb: 8.8

В вымышленной стране Дехо проживает парень, по имени Чжан Ук. Он родился во влиятельной семье, но с самого детства стал причиной слухов по всей стране из-за чрезвычайного количества тайн, окружавших его рождение. Это сделало его настоящим бунтарем.

"Алхимия душ": смотрите онлайн трейлер сериала

После окончания обучения в Доме кисен, он возвращается и встречает Му Док. Она – теневая убийца, но ее душа заключена в физически слабом теле. Девушка становится слугой Чжан Ука и начинает тайно обучать парня боевому искусству.

"Незапланированная любовь"

Рейтинг IMDb: 8.7

История рассказывает о наследнице влиятельной семьи, Юн Се Ри. Ее самолет из-за сильного ветра вынужден был совершить аварийную посадку на территории Северной Кореи. Чтобы обеспечить безопасность молодой наследнице и избежать ухудшения отношений между странами, ее будет охранять офицер Ри Чон Хёка.

Эта неожиданная связь ведет к непредсказуемым последствиям, когда между ними вспыхивает любовь.

"Незапланированная любовь": смотрите онлайн трейлер сериала

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