Кино 24 расскажет о 2 мультики, которые помогут вам и вашему ребенку окунуться в удивительные приключения. Поэтому приготовьтесь к увлекательным историям на большом экране.
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"Пламенное сердце"
Этот мультфильм познакомит вас с веселой и милой Дженной, которая с детства мечтала пойти по стопам своего отца-пожарного. Но, к сожалению для нее, в то время девушек не брали на такую работу.
Однажды в городе начинают исчезать пожарные, а театры поджигает таинственный поджигатель. Дженна понимает, что это ее шанс исполнить свою мечту и она решает выдать себя за мальчика-волонтера. Так, девочка присоединяется к команде, которая пытается остановить безумного поджигателя. решает взять дело в свои руки.
Этот интересный мультфильм мастерски показывает непростой путь к осуществлению заветной мечты.
"Пламенное сердце": смотрите онлайн трейлер мультфильма
"Рая и последний дракон"
По сюжету, в королевство Кумандра вернулись древние монстры. Чтобы их одолеть и положить этому конец, бесстрашная Рая и ее верный друг Тук-Тук отправляются на поиски последнего дракона. С оптимизмом и надеждой в сердце Рая отправляется в это эпическое приключение. Но смогут ли они победить могущественного врага?
"Рая и последний дракон": смотрите онлайн трейлер мультфильма
Мимо приключений в этих мультфильмах пройти невозможно. Поэтому уверены эти истории будут интересны как детям, так и их родителям.