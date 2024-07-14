Редакция Кино 24 подготовила для своих читателей сериалы, которые заинтересуют до последней серии. Находите наиболее прохладное место, смотрите трейлеры и выбирайте, что посмотреть уже на этих выходных.

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"Пацаны"

Количество сезонов : 4

: 4 Количество серий: 31

В сериале показан мир, где живут люди, которые обладают необычайными способностями. Героев любит и уважает общество, однако они не такие идеальные, как кажутся. Зрители наблюдают за борьбой компании супер героев с мстителями, чей отряд называется "Пацаны". Последние хотят доказать, что их противники не безгрешны.

"Пацаны": смотрите онлайн трейлер сериала

"Фоллаут"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий: 8

События сериала происходят во времена, когда технологии создавались с помощью ядерной энергетики. В 2077 году продолжалась война, в которой приняли участие сверхдержавы и изменили мир. Прошло более двухсот лет, когда главную героиню Люси начинают преследовать мутанты и другие опасности. Помогают с этим справиться девушке новые друзья.

"Фоллаут": смотрите онлайн трейлер сериала

"Задача трех тел"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 8

Человечеству угрожают инопланетяне, которых вызвала астрофизик, что родом из КНР. Известные ученые оказываются под угрозой, ведь их пытаются уничтожить. Расследовать странные события начинают ученые, которые становятся участниками VR-игры. Они должны справиться с "проблемой трех тел", чтобы спасти Землю.

"Задача трех тел": смотрите онлайн трейлер сериала

Искренне верим, что вам понравилась подборка сериалов от нашей редакции. Выбирайте тот, что поразил больше всего!