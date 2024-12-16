24 Канал собрал сериалы, которые помогут расслабиться и взбодриться. Они прекрасно справятся с задачей сделать отдых как можно более приятным.

К слову Держит в напряжении до конца: новый мини-сериал на Netflix, который обожают украинские зрители

"Трепет сердца"

Год выхода: 2022 – сейчас

Жанр: романтическая комедия, подростковая драма

Количество сезонов: 3 (24 эпизода)

Британский сериал рассказывает о взрослении подростков, первой любви и дружбе. Это теплая история, которая не оставит равнодушным никого.

В центре сюжета – юноши Чарли Спринг и Ник Нельсон, которые учатся в гимназии для мальчиков. Долгое время они не были знакомы, но вдруг оказались вместе за одной партой. Впоследствии Чарли и Ник становятся лучшими друзьями, а потом их отношения перерастают в нечто большее. Однако Чарли чувствует, что у него нет шансов.

"Трепет сердца": смотрите трейлер онлайн

"Энн"

Год выхода: 2017 – 2019

Жанр: драма, история

Количество сезонов: 3 (24 эпизода)

Уютный канадский сериал основан на романе "Энн из Зеленых Крыш", одновременно автор проекта добавила более глубокие темы и проблемы.

Сериал переносит зрителя в Канаду XIX века. 13-летняя девушка-сирота Энн рано потеряла родителей, а сейчас она мечтает о новой семье и счастливом будущем. Девушка попадает на ферму к приемным родителям, которые хотели парня – чтобы тот занимался по хозяйству и помогал им в старости. Надежды Энн на прекрасное будущее разбиваются вдребезги, но она готова найти общий язык с новой семьей.

"Энн": смотрите трейлер онлайн

Оба сериала можно посмотреть на платформе Netflix. Готовьте любимый напиток и настраивайтесь на отдых!