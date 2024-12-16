24 Канал зібрав серіали, які допоможуть розслабитися та підбадьоритися. Вони чудово впораються із завданням зробити відпочинок якомога приємнішим.

До слова Тримає в напрузі до кінця: новий мінісеріал на Netflix, який обожнюють українські глядачі

"Коли завмирає серце"

Рік виходу: 2022 – нині

Жанр: романтична комедія, підліткова драма

Кількість сезонів: 3 (24 епізоди)

Британський серіал розповідає про дорослішання підлітків, перше кохання та дружбу. Це тепла історія, яка не залишить байдужим нікого.

У центрі сюжету – юнаки Чарлі Спрінг та Нік Нельсон, які вчаться в гімназії для хлопчиків. Тривалий час вони не були знайомі, але раптом опинилися разом за однією партою. Згодом Чарлі та Нік стають найкращими друзями, а потім їхні стосунки переростають у щось більше. Однак Чарлі відчуває, що в нього немає шансів.

"Коли завмирає серце": дивіться трейлер онлайн

"Енн"

Рік виходу: 2017 – 2019

Жанр: драма, історія

Кількість сезонів: 3 (24 епізоди)

Затишний канадський серіал заснований на романі "Енн із Зелених Дахів", водночас авторка проєкту додала глибші теми та проблеми.

Серіал переносить глядача у Канаду XIX століття. 13-річна дівчина-сирота Енн рано втратила батьків, а зараз вона мріє про нову родину та щасливе майбутнє. Дівчина потрапляє на ферму до прийомних батьків, які хотіли хлопця – щоб той порався по господарству і допомагав їм у старості. Надії Енн на прекрасне майбуття розбиваються вдрузки, але вона готова знайти спільну мову з новою сім'єю.

"Енн": дивіться трейлер онлайн

Обидва серіали можна переглянути на платформі Netflix. Готуйте улюблений напій і налаштовуйтеся на відпочинок!