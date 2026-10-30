Не только Netflix: 3 малоизвестных сериала, которые поднимут настроение

К счастью, есть сериалы, которые не растягиваются на десять сезонов и не заставляют зрителей переживать очередную эмоциональную катастрофу. 24 Канал собрал три легких и несколько недооцененных сериала, которые можно посмотреть за выходные.

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"Квартира на двоих", 2022

Жанр: романтическая комедия, драма.

IMDb: 7,3

Количество серий: 6.

После неудачных отношений Тиффани срочно ищет жилье в Лондоне. Из-за высоких цен она соглашается на необычное предложение: делить квартиру и даже одну кровать с незнакомцем Леоном. Правда, есть нюанс. Девушка находится дома ночью, а мужчина – днем. Поэтому они общаются исключительно с помощью записок.

Что говорят критики: сериал получил 100% положительных рецензий на Rotten Tomatoes, правда, на основе всего шести обзоров. Критики The Independent отметили очарование истории, а The Guardian заметил, что, несмотря на неправдоподобный сюжет, от просмотра трудно оторваться.



"Квартира на двоих": смотреть трейлер

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"Опасная вечеринка", 2022–2023

Жанр: комедийный детектив, криминальная комедия.

IMDb: 7,3

Количество серий: 8 в первом сезоне.

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Встреча бывших одноклассников заканчивается совсем не так, как планировалось. После вечеринки одного из гостей находят мертвым, и теперь под подозрением оказываются все присутствующие. Детектив начинает допрашивать участников вечеринки, но каждый рассказывает свою версию событий. Причем истории настолько различаются, что одна напоминает романтическую комедию, другая – боевик, а третья вообще превращается в мюзикл.

Что говорят критики: первый сезон получил 90% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели похвалили оригинальное сочетание жанров и юмор, хотя отметили, что не все шутки одинаково удачны.

"Опасная вечеринка": смотреть трейлер

"Вымышленные приключения Дика Терпина", 2024

Жанр: приключенческая комедия, историческая пародия.

IMDb: 7,0

Количество серий: 7.

Дик Терпин – легендарный британский разбойник XVIII века. Правда, в этой версии он больше интересуется модной одеждой, прической и собственной харизмой, чем настоящими преступлениями. По воле случая мужчина возглавляет банду неудачников и пытается перехитрить коррумпированного представителя закона Джонатана Уайлда.

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Что говорят критики: сериал получил 84% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. Критики сравнивали его юмор с творчеством "Монти Пайтона" и отметили харизматичную игру Ноэля Филдинга.

"Вымышленные приключения Дика Терпина": смотреть трейлер

А если вы досмотрите эти сериалы и у вас еще останется время – тогда смотрите еще одну подборку.