Если понравилось "Хрустальное озеро": 3 жутких сериала, от которых мурашки по коже

24 Канал собрал три жутких сериала для тех, кому понравилось "Хрустальное озеро". Здесь тоже хватает загадочных убийств, семейных тайн и персонажей, от которых по коже бегут мурашки.

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"Мотель Бейтсов"

Год: 2013–2017.

Жанр: психологический триллер, ужасы, драма.

IMDb: 8,1

После смерти мужа Норма Бейтс вместе с сыном Норманом переезжает в небольшой городок и покупает мотель. Женщина надеется начать новую жизнь, но очень скоро выясняется, что проблемы семьи гораздо серьезнее, чем недовольные постояльцы. Постепенно Норман начинает вести себя все более тревожно, а его чрезвычайно тесная связь с матерью приобретает жуткие очертания.

Что говорят критики: Сериал имеет 93% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели особенно хвалят игру Веры Фармиги и Фредди Гаймора, психологическое напряжение и мастерски прописанные отношения матери и сына.

"Мотель Бейтсов": смотреть трейлер

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"Крик"

Год: 2015–2019.

Жанр: слэшер, детектив, триллер.

IMDb: 7,0

В небольшом городке Лейквуд после скандального видео в интернете происходит жестокое убийство. Вскоре появляются новые жертвы, а местные подростки начинают подозревать друг друга. Ситуацию осложняет то, что нынешние преступления странным образом связаны с кровавой историей города.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал имеет 61% положительных рецензий. Первый сезон критиковали за чрезмерную зависимость от оригинальных фильмов, зато второй получил значительно лучшие отзывы – 92% одобрения.

"Крик": смотреть трейлер

"Оно: Добро пожаловать в Дерри"

Год: 2025.

Жанр: мистический хоррор, триллер, драма.

IMDb: 7,9

События разворачиваются в 1962 году в американском городке Дерри, где начинают загадочно исчезать дети. Местные жители пытаются понять, что происходит, но постепенно становится ясно: за жуткими событиями стоит древнее зло. Сериал раскрывает предысторию Пеннивайза – жуткого клоуна из экранизаций романа Стивена Кинга "Оно".

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Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал получил 81% положительных отзывов. Критики отмечают мрачную атмосферу, сильную актерскую игру и интересное развитие истории Пеннивайза. В то же время часть обозревателей считает, что сюжет местами затянут.

"Оно: Добро пожаловать в Дерри": смотреть трейлер

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