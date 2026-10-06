Для поклонников "Ганнибала": ТОП сериалов с опасной химией и мрачными героями

После "Ганнибала" сложно найти что-то с таким же сочетанием психологии, эстетики и нездоровой одержимости. Но несколько сериалов все же могут восполнить этот пробел – по крайней мере, до следующего просмотра истории Лектера и Уилла.

И именно подборку с такими захватывающими сериалами подготовил для вас 24 Канал.

"Убивая Еву"

IMDb: 8,0

Сотрудница британской разведки Ева Поластри получает задание выйти на след профессиональной убийцы Вилланель. Сначала это обычная охота на преступницу, но очень скоро обе женщины начинают буквально зацикливаться друг на друге. Ева все больше рискует карьерой и личной жизнью, а Вилланель, кажется, получает от этой игры гораздо больше удовольствия, чем от самих убийств.

Что говорят критики: они и зрители особенно хвалят Джоди Комер, черный юмор и химию между героинями. На Rotten Tomatoes сериал имеет 79% от критиков и 73% от зрителей.

Чем напоминает "Ганнибала": игрой в кошки-мышки и опасной связью между охотником и жертвой.

"Убивая Еву": смотреть трейлер

"Интервью с вампиром"

IMDb: 7,6

Вампир Луи де Пуант дю Лак рассказывает журналисту историю своей долгой жизни – и прежде всего о знакомстве с Лестатом. Их отношения быстро превращаются в смесь любви, контроля, ревности и манипуляций, где даже бессмертие не спасает от семейных драм. Впоследствии к ним присоединяется Клодия, и этот странный вампирский дом становится еще менее похожим на место, где кто-то знает слово "границы".

Что говорят критики: сериал получил 99% одобрительных отзывов от критиков на Rotten Tomatoes. Чаще всего хвалят Сэма Рида, Джейкоба Андерсона, готическую атмосферу и психологическое напряжение.

Чем напоминает "Ганнибала": красивые кадры, одержимость и очень токсичная, но магнетическая близость.

"Интервью с вампиром": смотреть трейлер

"Венская кровь"

IMDb: 7,6

События происходят в Вене в начале XX века. Молодой врач Макс Либерманн, увлеченный идеями психоанализа Фрейда, начинает помогать детективу Оскару Райнгардту расследовать сложные и странные убийства. Макс анализирует поведение подозреваемых, их страхи и мотивы, постепенно превращая каждое расследование почти в психологический эксперимент.

Что говорят критики: первый сезон получил 90% от зрителей Rotten Tomatoes. Чаще всего хвалят атмосферу, психологию преступников и главный дуэт.

Чем напоминает "Ганнибала": попытками проникнуть в голову преступника, а не просто найти его отпечатки.

"Венская кровь": смотреть трейлер

"Незнакомцы из ада"

IMDb: 7,8

Юн Чон У переезжает в Сеул ради работы и из-за нехватки денег селится в дешевом общежитии. Сначала его соседи просто кажутся странными, но очень скоро поведение жильцов становится все более жутким. Особенно его настораживает загадочный стоматолог Со Мун Чжо, который проявляет к новому соседу слишком много внимания – и постепенно начинает влиять на его психику.

Что говорят критики: зрители хвалят сериал за клаустрофобную атмосферу, сильный финал и постоянное чувство тревоги.

Чем напоминает "Ганнибала": манипуляциями, психологическим сломом героя и харизматичным хищником рядом.

"Незнакомцы из ада": смотреть трейлер

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