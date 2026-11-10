Не верьте даже главным героям: ТОП триллеров с двойным дном

Некоторые фильмы настолько предсказуемы, что убийцу можно узнать еще до появления титров. Но есть и такие, где каждая новая сцена опровергает предыдущие догадки, а персонажи лгут чаще, чем говорят правду.

24 Канал собрал пять фильмов на вечер, в которых ничему нельзя доверять. Здесь вас ждут загадочные исчезновения, опасные отношения и психологические игры, в которых зритель рискует запутаться больше, чем сами герои.

"Оружие", 2025

Жанр: детективный триллер, ужасы

IMDb: 7,4

Однажды ночью ровно в 2:17 семнадцать детей из одного класса выходят из своих домов и бесследно исчезают. Только один школьник остается дома. Под подозрением оказывается учительница, но что больше подробностей появляется, то меньше смысла приобретает вся история. События показываются глазами разных персонажей, и каждый новый взгляд заставляет переосмысливать увиденное.

Что говорят критики: Брайан Таллерико в рецензии для RogerEbert.com назвал картину мастерски построенной историей, которая отказывается разжевывать зрителю каждую загадку. Особенно он похвалил нелинейную структуру, атмосферу и неожиданное сочетание жутких и комедийных моментов.



"Оружие": смотреть трейлер

"Служанка", 2025

Жанр: психологический триллер, драма

IMDb: 6,7

Молодая женщина Милли устраивается горничной в состоятельную семью. Роскошный дом, хорошая зарплата, красивые хозяева – казалось бы, жизнь наконец налаживается. Однако хозяйка ведет себя все страннее, ее муж кажется подозрительно идеальным, а в доме начинают происходить непонятные вещи. В конце концов Милли осознает, что попала в ловушку, где каждый скрывает свои секреты.

Что говорят критики: Моника Кастильо в рецензии для RogerEbert.com похвалила игру Аманды Сейфрид и неожиданные повороты сюжета, хотя и отметила, что некоторые сюжетные сюрпризы слишком легко предсказать. Особенно удачной критик назвала заключительную треть фильма.



"Служанка": смотреть трейлер

"Компаньон", 2025

Жанр: фантастический триллер, черная комедия, ужасы

IMDb: 6,9

Влюбленная пара отправляется с друзьями на отдых в отдаленный дом у озера. Сначала все напоминает обычный романтический уик-энд, но одно событие запускает цепь опасных открытий. Оказывается, не все гости являются теми, за кого себя выдают. А отношения, которые казались идеальными, скрывают крайне неприятные подробности.

Что говорят критики: Пейтон Робинсон в рецензии для RogerEbert.com отметила удачное сочетание черного юмора, напряжения и социальной сатиры. Особенно похвалила Софи Тэтчер.



"Компаньон": смотреть трейлер

"Операция „Черный кейс“, 2025

Жанр: шпионский триллер, детектив, драма

IMDb: 6,7

Британский разведчик Джордж Вудхаус получает задание найти предателя среди коллег. Проблема в том, что главной подозреваемой становится его собственная жена, которая тоже работает на спецслужбы. Теперь мужчине предстоит выяснить, кому он доверяет больше – любимой или собственным профессиональным инстинктам.

Что говорят критики: Моника Кастильо в рецензии для RogerEbert.com высоко оценила сценарий, напряженные диалоги и актерский дуэт Кейт Бланшетт и Майкла Фассбендера. По ее мнению, Стивен Содерберг создал изящный шпионский триллер, в котором интрига держится даже без масштабных экшн-сцен.



"Операция „Черный кейс“: смотреть трейлер

"Кто ты внутри", 2024

Жанр: психологический триллер, фантастика, черная комедия

IMDb: 6,6

Компания бывших университетских друзей собирается на вечеринку перед свадьбой одного из них. Неожиданно появляется знакомый с загадочным чемоданом и предлагает необычную игру. С помощью специального устройства друзья могут меняться телами. Сначала все в восторге, но вскоре начинаются ревность, манипуляции и выяснение старых обид.

Что говорят критики: ПейтонРобинсон в рецензии для RogerEbert.com похвалила остроумный юмор, неоновую стилистику и актерский ансамбль. В то же время критик считает, что фильм не в полной мере использует потенциал своей необычной идеи.



"Кто ты внутри": смотреть трейлер

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