24 Канал собрал 5 новых фильмов 2025–2026 годов специально для такого настроения.

"Голый пистолет"

Год: 2025

IMDb: 6,3

Лиам Нисон на этот раз никого мрачно не спасает, а играет Фрэнка Дребина-младшего – детектива, который пытается раскрыть дело, оставляя после себя контролируемый хаос. Абсурдные шутки, Памела Андерсон и максимально серьезное лицо Нисона – удивительным образом идеальная комбинация.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма 88%, а среди главных плюсов называют именно комедийный талант Нисона.

"Голый пистолет": смотреть трейлер

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"Один из тех дней"

Год: 2025

IMDb: 6,6

Две подруги внезапно обнаруживают, что деньги на аренду исчезли, а вместе с ними – и шанс спокойно прожить этот день. Теперь героиням Кеке Палмер и SZA нужно срочно найти деньги, и, конечно, каждая следующая гениальная идея только ухудшает ситуацию.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 94% одобрительных отзывов от критиков. Особенно хвалят химию между главными героинями и юмор, напоминающий старые добрые комедии об одном очень неудачном дне.

"Один из тех дней": смотреть трейлер

"Баллада об острове Уоллис"

Год: 2025

IMDb: 7,4

Одинокий миллионер решает потратить часть состояния на осуществление мечты – пригласить на свой остров любимый музыкальный дуэт. Есть только одна маленькая проблема: музыканты когда-то были парой и теперь не слишком стремятся к воссоединению.

Что говорят критики: это теплая британская комедия с Кэри Маллиган, которую критики оценили аж в 97% на Rotten Tomatoes. Ее хвалят за тонкий юмор, музыку и умеренную долю сентиментальности – без необходимости рыдать в подушку.

"Баллада об острове Уоллис": смотреть трейлер

"Глупая удача"

Год: 2025

IMDb: 6,4

Киану Ривз в роли ангела решает помочь мужчине, которому откровенно не везет в жизни, и меняет его местами с богачом. План прекрасен – ровно до того момента, когда все начинает идти совсем не по плану.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes они отмечают актерский состав и легкую сатиру на деньги и социальное неравенство – то есть даже мораль здесь есть, но не настолько много, чтобы испортить вечер.

"Глупая удача": смотреть трейлер

"Счастливый Гилмор 2"

Год: 2025

IMDb: 6,1

Спустя почти 30 лет Адам Сэндлер снова возвращается на поле для гольфа – и делает примерно то, за что его полюбили еще в 90-х. Хэппи Гилмор снова нужны деньги, поэтому приходится вспомнить старые таланты.

Что говорят критики: 61% на Rotten Tomatoes. Но если вам нужны ностальгия, Сендлер и комедия, во время которой можно спокойно отвлечься на доставку пиццы, – фильм справляется со своей задачей.

"Счастливый Гилмор 2": смотреть трейлер

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