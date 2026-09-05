Если вы уже пересмотрели все запланированные сериалы, а Netflix стал показывать вам знакомые лица чаще, чем родственники на Новый год, пора обратить внимание на фильмы на вечер, которые 24 Канал собрал в подборку.

"Дьявол носит Prada 2"

Год: 2026

Жанр: комедия, драма

Рейтинг IMDb: 6,3

В ролях: Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи, Кеннет Брана, Джастин Теру, Люси Лью

Спустя 20 лет после первой части Миранда Пристли снова вернулась. И, похоже, мир моды до сих пор не научился нормально существовать без нее.

В сиквеле журнал Runway переживает нелегкие времена из-за перемен в медиа-индустрии, а Миранда пытается удержать свое издание на плаву. Тем временем Энди Сакс, которая давно выросла из роли наивной ассистентки, возвращается в мир, от которого когда-то так красиво сбежала. А Эмили теперь работает на другой стороне модной индустрии.

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"Дьявол носит Prada 2": смотреть трейлер

"Только через твой труп"

Год: 2026

Жанр: боевик, черная комедия, триллер

Рейтинг IMDb: 6,3

В ролях: Самара Уивинг, Джейсон Сигел, Тимоти Олифант, Джульетт Льюис

Если супружеская терапия вам кажется слишком дорогой, можно попробовать что-то более радикальное – например, взаимно попытаться убить друг друга.

Именно это и происходит в фильме "Только через твой труп". Супруги, переживающие кризис в отношениях, отправляются в уединенный дом. Вроде бы романтический отдых. Но у каждого из них есть свой маленький секретный план – избавиться от другого.

"Только через твой труп": смотреть трейлер

"Шептун"

Год: 2026

Жанр: детектив, криминал, триллер, драма

Рейтинг IMDb: 6,3

В ролях: Роберт Де Ниро, Адам Скотт, Мишель Монаган, Майкл Китон, Оуэн Тиг

"Шептун" рассказывает об овдовевшем писателе Томе Кеннеди, чей маленький сын внезапно исчезает. Чтобы найти его, мужчина вынужден обратиться к своему отчужденному отцу – бывшему детективу, который когда-то посадил за решетку серийного убийцу.

А теперь выясняется, что дело об исчезновении мальчика может быть связано именно с тем преступником.

Добавьте сюда Роберта Де Ниро, Майкла Китона и мрачную атмосферу – и получите фильм, после которого особенно приятно проверить, точно ли закрыта дверь квартиры.

"Шептун": смотреть трейлер

"Майкл"

Год: 2026

Жанр: биографическая драма, музыкальный фильм

Рейтинг IMDb: 7,4

В ролях: Джаафар Джексон, Ниа Лонг, Колман Доминго, Майлз Теллер

Если и есть человек, о котором рано или поздно просто должен был появиться биографический фильм, то это Майкл Джексон.

Фильм рассказывает о жизни короля поп-музыки – от первых выступлений с Jackson 5 до периода, когда он стал одним из величайших артистов планеты. Главную роль сыграл Джаафар Джексон – племянник Майкла.

"Майкл": смотреть трейлер

"Овцы-детективы"

Год: 2026

Жанр: семейная комедия, детектив

Рейтинг IMDb: 7,4

В ролях: Хью Джекман, Николас Браун, Николас Голицин, Молли Гордон

Да, вы все правильно прочитали. Овцы. Детективы. И, что хуже всего для человечества, они справляются со своей работой лучше, чем некоторые люди.

По сюжету пастух Джордж каждый вечер читает своим овцам детективные романы, будучи уверенным, что те ничего не понимают. Но когда на ферме происходит загадочный инцидент, животные решают сами взяться за расследование.

В результате получается детектив, где подозреваемые – люди, а главные следователи – овцы. И знаете что? Это работает.

"Овцы-детективы": смотрите трейлер

Если хочется добавить в вечер немного напряжения, загадок и моментов, когда лучше не выключать свет, у нас для вас есть подборка триллеров. Мы собрали фильмы, которые держат в напряжении до финальных титров и точно не дадут заскучать.