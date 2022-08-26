О фильме "Как там Катя", съемки с Зеленским и россиян: искренний разговор с Анастасией Карпенко

Недавно украинская актриса Анастасия Карпенко сыграла главную роль в фильме "Как там Катя?" и одержала победу на кинофестивале в Швейцарии. 24 канал пообщался с актрисой о ее участии в картине, атмосфере на съемках и премьере в Украине. Кроме того, Анастасия рассказала, как чувствует себя во время войны и вспомнила о съемках с Зеленским в сериале "Слуга народа".

Анастасия Карпенко уверена, что фильм "Как там Катя?" смело можно назвать "лучшим, стильным украинским полным метром". В интервью 24 каналу звезда отметила, что все, что создается в Украине, должно стать достоянием и быть интересным.

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Интервью с Анастасией Карпенко

Анастасия Карпенко – украинская актриса, известная по ролям кардиохирурга Оксаны Ковальчук в телесериале "Врач Ковальчук" и Даны Романовой в шоу "За три дня до любви". В 2015 и 2017 годах сыграла в проектах "Слуга народа" и "Леся+Рома" в 2005 году. Муж Анастасии – украинский актер, сейчас защищающий нашу страну от врага в рядах ВСУ, Алексей Тритенко.

О фильме "Как там Катя?" и характер главной героини

Вы сыграли главную роль в психологической драме "Как там Катя", мировая премьера которой прошла в Локарно. Как фильм встретила публика?

Было очень приятно увидеть полный зал людей. На премьере не было ни одного свободного места! И как нам сказали, это достаточно нетипично. После показа ленты мы с командой прогуливались по городу и меня постоянно останавливали зрители, которые делились своими впечатлениями от фильма.

Каждый раз я слышала, в каком восторге они были, говорили, что это самый лучший фильм фестиваля и лучшая актерская работа. Конечно, это невероятно радовало.

Понимаю, что фильм "Как там Катя?" стал особенным для вас. Расскажите, как началась ваша история с ним.

Еще пять лет назад мы познакомились с режиссером Кристиной Тинькевич. Она пригласила меня вместе создать короткометражный фильм Solatium. Вдохновленная коротким метром, Кристина задумала полнометражную ленту. Все эти пять лет мы работали над осуществлением нашей общей мечты – так родилась "Как там Катя?" А я получила в подарок от судьбы подругу – утонченного, необычайно умного и смелого человека с особым чувством жизни.



Творческая команда фильма в Локарно / Фото из фейсбука фильма "Как там Катя?"

Кто ваша героиня? Что она чувствует?

Мою героиню зовут Аня. Она врач скорой помощи. А еще она мать-одиночка, которая изо всех сил пытается "выплыть" в этой жизни. Аня – современная молодая женщина, которая существует в реалиях страны до начала полномасштабной войны и поднимает вопросы выживания и потери.



Анастасия Карпенко / Фото из фейсбука фильма "Как там Катя?"

Самовосприятие вспыхивает миллиардами огоньков счастья – какими были эмоции от победы в Локарно.

Искусное исполнение этой роли помогло вам одержать победу в номинации "Лучшая женская роль" в вышеупомянутом одном из лучших кинофестивалей мира. Мы приветствуем вас с этим. Какие у вас были эмоции, когда узнали? Что это значит для вас?

Когда мне сообщили о получении награды, я ощутила гордость и радость. На протяжении почти всей своей жизни мне приходилось доказывать и себе и другим, что я на правильном пути, что у меня это получается. Поэтому, благодаря наградам, твое самовосприятие загорается миллиардами огоньков счастья – все не зря. Но надо работать еще усерднее, ведь когда ты отдаешь многое, то получаешь еще больше.

Международный кинофестиваль в Локарно – один из самых древних и престижных киносмотров мира, начатый в 1946 году. Он считается четвертым по важности после Канн, Венеции и Берлина европейским кинофестивалем. За все годы своей истории фестиваль открыл новые имена в кинематографе, в частности, Виллема Дефо, Терри Гиллиама, Аки Каурисмяки, Кена Лоуча, Джона Малковича, Сьюзен Серендон и других.

Награждение фильма в Локарно: смотрите, как это было

"Это правдивый фильм": почему фильм должны увидеть украинцы

В сети эту радостную новость с вами разделило немало украинских режиссеров и актеров. В иностранных СМИ начали появляться рецензии на фильм. Зрители пишут о том, что фильм очень эмоционален и называют его одной из лучших картин года. Назовите свои хотя бы три причины, почему его должны увидеть украинцы? Что хотела режиссер Кристина Тинькевич донести до зрителей?

Прежде всего, это правдивый фильм. В каждом дыхании ленты зритель увидит себя и свою жизнь. Это фильм о моральных выборах, которые мы делаем каждый день. Они часто имеют свою цену и легко не даются.

"Как там Катя?" – лучший, стильный украинский полный метр, и его таким сделали Кристина и вся команда профессионалов, которых режиссер собрала вокруг себя.

Уверена, что все, что создано в Украине, должно становиться достижением, быть интересным, тем более картина, которая признана на всемирном кинофестивале и награждена двумя призами.

В фильме также снялись актеры Татьяна Круликовская, Виктор Жданов, Сергей Кияшко. Что вы можете сказать об атмосфере на съемках?

Все они – мои друзья и коллеги из Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. И они одни из лучших актеров и актрис Украины! На площадке с ними я была "дома", где мы вместе делали то, от чего вздрагивают наши сердца.



Анастасия Карпенко с Виктором Ждановым / Фото из фейсбука актрисы

Это испытание для моего мужа, что стало вызовом во время съемок.

Лично вам – что стало настоящим вызовом на съемках?

Я жила мыслями об Ане несколько лет. Она была рядом со мной. Есть и нет одновременно. Постоянное пребывание в настроении и состоянии главной героини было одновременно и вызовом и помощью в работе. Я не ассоциировала себя с героиней вне камеры, но ее внутреннее настроение было моим. Скорее, испытанием это стало для моего мужа. И я очень благодарна ему за понимание и поддержку.

Работая над фильмом, я не встречалась с друзьями, не смотрела фильмы, не слушала музыку. Чтобы ничего лишнего не переключало меня. Пребывание с героиней позволяло мне быть постоянно готовым к существованию в кадре.

Что известно о премьере в Украине

С нетерпением ждем его в кинотеатрах Украины. Не подскажете, когда мы сможем его увидеть?

Кинотеатральный релиз фильма в Украине намечен на 2023 год.



Анастасия Карпенко / Фото из фейсбука фильма "Как там Катя?"

Об участии в российских проектах и работе с россиянами

В вашем творчестве также ряд русскоязычных сериалов, даже совместного производства Украины с Россией, где снимались российские актеры. Недавно ваши коллеги Тарас Цымбалюк и Ольга Сумская рассказывали о преобладании российских актеров в Украине. Мол, у них были лучшие условия на съемочной площадке и вдвое побольше гонорары. Были ли случаи, что вас в Украине принимали хуже, чем россиян? Сталкивались ли вы с этим в своей карьере?

К сожалению, съемка в проектах совместного с россией производства была нормой. Я могу пересчитать по пальцам собственной руки сугубо украинские проекты. Бесспорно, существовало доминирование российских актеров, но удивительно, что сейчас об этом говорят как о каком-то скрытом факте. В украинской киноиндустрии от самой высокой сабли и по ступеньке вниз российские актеры воспринимались "более" талантливыми, искусными, умными, а их капризы считались милыми. Это сказывалось на условиях работы и зарплатах.

Кто из ваших русских коллег писал вам в начале войны? Откликнулся ли кто-нибудь?

Мне написал только один близкий мне человек – успешная российская актриса. Она предложила любую помощь, в которой я нуждаюсь. Я благодарна за это, хотя предложением и не воспользовалась.

"Мы дружили на площадке": о съемках с Зеленским

Раньше вы сыграли в сериале "Слуга народа" с Владимиром Зеленским. Если вспомнить, какая тогда была атмосфера на съемочной площадке? Знакомились ли с президентом?

Владимир Зеленский – искренний, одаренный и простой в общении человек. На самом деле, я могу долго перечислять его добродетели. Мы дружили на площадке и я была поражена его личностью.

Как Анастасия Карпенко проживает войну

Расскажите, как живете войну? Вспомните, где она вас застала?

Моя душа разбита наголову. Уже полгода я нахожусь в другой стране и не могу дождаться возвращения домой. Все это время я не видела своего мужа. Между тем, наша дочь растет и не знает, что такое настоящее присутствие отца в жизни. Все это так тяжело, что иногда кажется, что я больше не выдержу. Но я не имею права так думать.

Верим в скорейшую победу. Что посоветуете сейчас каждому украинцу в столь тяжелое время?

Я знаю точно, ведь это несомненный факт, что Украина победит. Нам нужно еще подождать, помогать и верить. Вера в победу – это наше оружие. Украина расцветет и все, кто любит эту страну, заживут на своей земле. Я всем сердцем, по-настоящему ощущаю то, о чем говорю.



Анастасия Карпенко / Фото из фейсбука актрисы