О "Мирном-21", Сеитаблаеве, службе и украинском кино: интервью с актером Алексеем Тритенко

Сейчас в прокате есть военная драма Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21". Одну из главных ролей там сыграл коллега и собрат режиссера – Алексей Тритенко. Мы побеседовали с актером о службе и его участии в этом проекте.

В разговоре для "Интервью24" Алексей рассказал о самом сложном моменте в съемках, признался, когда последний раз был на съемочной площадке. А также поделился мнениями о развитии украинского кино во время войны. Обо всем этом – читайте дальше.

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Было сложно, – о съемках в фильме Сеитаблаева "Мирный-21"

Вы сыграли в фильме "Мирный-21" главного злодея, который на протяжении всего фильма склоняет украинских пограничников к измене. Расскажите больше о своем персонаже, как они употреблялись в роли?

Было сложно, потому что Ахтем (Сеитаблаев – 24 Канал) решил, что мой персонаж должен быть выбрит, а у меня на тот момент был другой проект, где был с волосами. Каждый мой съемочный день начинался с того, что 4 часа проводил в кресле гримера, делали накладку. Это был настоящий ад (смеется – 24 Канал). Это было самое сложное.

А играть злодея легко, потому что знаешь, что все, что ты сделаешь, будет оправдано тем, что он поганец.

Съемки проходили в 2021 году, тогда никто и представить не мог, что через год начнется полномасштабная война. В первые дни вторжения пошли служить. Учитывая новый опыт, что изменили бы?

Конечно, определенный опыт приобрел, но сыграл бы я по-другому? Как можно сыграть по-другому, когда это в совершенстве? (смеется – 24 Канал)

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Алексей Тритенко в ленте "Мирный-21" играет главного злодея, который на протяжении всего фильма будет склонять украинских пограничников к измене

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Это друг и собрат, – об Ахтеме Сеитаблаеве

На съемочной площадке вы работали с Ахтемом Сеитаблаевым, впоследствии вместе с ним встали на защиту Украины. Какой для вас Ахтем на съемках, а каков в военной жизни?

Мы с Ахтемом знакомы уже около 20 лет, когда он пришел в театр. Когда узнали, что родились в один день – 11 декабря, сразу стали понимать друг друга. Это друг и собрат. Очень важно, чтобы на войне рядом был человек, который знает о тебе все. Это и есть Ахтем.

Зритель не дурак, – о развитии украинского кино

С 2014 года был снят не один фильм о событиях в Украине. В частности, ко многим присоединился именно Сеитаблаев. Во время полномасштабной войны продолжают документировать происходящее в нашей стране. Почему развитие украинского кино важно именно во время войны?

Это двоякая ситуация. С одной стороны, конечно, нужно развивать украинское кино. Но, с другой стороны, к нему приобщаются многие люди, которые не всегда делают это профессионально. Сейчас такое время, когда все хотят успеть "на горячее", делают это неряшливо. Мне кажется, что это не пойдет на пользу, потому что за этой неаккуратностью будет скрываться много ошибок.

Надо перестать тыкать лицо зрителя в экран. Зритель не дурак, он все сам прекрасно понимает.



Алексей Тритенко / Фото с инстаграмма актера

Есть ли какая-нибудь роль, которую хотите сыграть?

Для меня, как и любого профессионального актера, любая роль – это вызов. Это определенная борьба с персонажем. Я, наверное, охотно попробовал бы любую роль, давно, как говорится, не брал лопату в руки. Бывает раз в месяц играю в спектаклях, а на съемочной площадке был еще до начала полномасштабной войны. Но это не значит, что что-то забыл. По крайней мере, надеюсь на это (смеется – 24 Канал).

Мы пошли воевать, – о утре 24 февраля, службе и победе Украины

Помните утро 24 февраля? Какие мысли были тогда?

Как и большинство украинцев, не был готов к тому, что произошло. В 6 утра меня разбудил кум, говорит: "Это война". Я спрашиваю: "Что случилось?" А он: "Бомбят". Тогда я открыл новости, увидел, что началась война. Но не было каких-то особых мыслей. На улице было довольно спокойно. Это меня расслабило.

На следующий день утром поехал к Ахтему в Крымский дом, говорю: "Ну что, братец?" Ну и мы пошли воевать.

Вы редко рассказываете о своей службе. Каковы ваши обязанности сейчас?

Очень разные. Не хочется хвастаться какими-то достижениями, потому что не для того мы туда пошли. Надеюсь, что делаем достаточно для приближения нашей победы.

Война обязательно закончится и закончится нашей победой. Что, прежде всего, сделаете после победы?

Прежде всего, в день победы я, наверное, посижу и помолчу, вспоминая всех, кого не стало. А потом будем работать! Но уже в стране-победителе.



Алексей Тритенко / Фото с инстаграмма актера